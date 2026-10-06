Krebsverdacht: Sarah Kuttner meldet sich nach Biopsie zurück

Fans von Sarah Kuttner (47) können vorsichtig aufatmen: Auf Instagram gab die Moderatorin und Autorin am Montag eine erste kleine Entwarnung bezüglich ihres gesundheitlichen Zustands. Nachdem im Rahmen einer routinemäßigen Krebsvorsorge ein auffälliger Befund festgestellt worden war, erfolgte nun eine Biopsie an der Brust. Den Ablauf des Eingriffs schilderte Sarah im Nachgang anschaulich. "Ich komme gerade von der Biopsie. Man hat mir fünfmal in die Brust geschossen", berichtete sie in ihrer Story über die Entnahme der fünf Gewebeproben. Trotz anfänglicher Ängste vor der Untersuchung zeigte sie sich im Anschluss erleichtert: Der Eingriff sei am Ende "voll aushaltbar oder noch nicht mal unangenehm" gewesen.

Eine abschließende Diagnose liegt zwar noch nicht vor, da die detaillierten Laborergebnisse der Proben erst in den kommenden Tagen erwartet werden, jedoch bietet die bereits ausgewertete Mammographie eine erste Orientierung. Durch die Bildgebung habe man zumindest "halbwegs ein Gefühl, was es ist", ordnete Sarah die Situation ein. Die erste Einschätzung stimme sie vorsichtig positiv: "Innerhalb von dem, was es ist, ist es, glaube ich, ganz okay." Noch fünf Tage zuvor hatte die Publizistin vorerst die Notbremse gezogen: Nach der ersten beunruhigenden Rückmeldung der Ärzte sagte sie kurzfristig sämtliche Verpflichtungen ab – darunter eine Lesung sowie die kommenden Ausgaben ihres Podcasts "Das kleine Fernsehballett" –, um die anstehenden Termine abzuwarten.

Nach der Erstabklärung kehrt Sarah nun früher in den Arbeitsalltag zurück als zunächst erwartet. Die geplante Lesung ihres jüngsten Werks "Mama & Sam" im Rahmen der Osterburger Literaturtage am 7. Oktober wird sie wie vorgesehen wahrnehmen. Auch die Produktion ihres Podcasts, den die 47-Jährige gemeinsam mit Journalist Stefan Niggemeier betreibt, soll in dieser Woche wieder anlaufen und künftig regulär fortgeführt werden. Damit sendet Sarah trotz verbleibender Ungewissheit ein klares Zeichen an ihre Community, die in den vergangenen Tagen mit ihr gebangt hatte.

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Imago Autorin und Podcasterin Sarah Kuttner in Hamburg, 24.10.2025

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ActionPress Sarah Kuttner im Mai 2016 in Berlin

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Imago Premiere von "Lieber Kurt" im Zoo Palast: Sarah Kuttner auf dem roten Teppich