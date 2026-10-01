Nach Vorsorgetermin: Sarah Kuttner sagt alle Auftritte ab

Sarah Kuttner (47) nimmt sich eine Auszeit von der Öffentlichkeit. Grund dafür ist eine beunruhigende Rückmeldung, die sie nach einer Krebsvorsorge erhalten hat. Die Moderatorin und Autorin teilte ihren Fans in einer Videobotschaft auf Instagram mit, dass sie ihre anstehenden Termine kurzfristig absagen müsse. Was genau bei dem Vorsorgetermin festgestellt wurde, erklärte Sarah nicht. Auch eine konkrete Diagnose machte die 47-Jährige nicht öffentlich. Bislang stehe lediglich fest, dass weitere Untersuchungen notwendig seien, um Klarheit über ihren Gesundheitszustand zu bekommen. Bis dahin wolle sie keine Auftritte wahrnehmen. Von den Absagen betroffen sind eine geplante Lesung in Göttingen sowie die Aufzeichnung einer neuen Folge ihres Podcasts. Mit ihrer offenen Mitteilung informierte sie ihre Community vor allem über die kurzfristigen Änderungen. Wann die Autorin wieder vor Publikum auftreten wird, ist derzeit offen. Zunächst will sie die Ergebnisse der bevorstehenden Termine bei ihren Ärzten abwarten.

Ihre Botschaft begann Sarah mit dem Satz: "Endlich wieder schlechte Nachrichten". Anschließend schilderte sie, wie deutlich die Reaktion auf den Vorsorgetermin ausgefallen sei. "Um es mit den Worten meiner Frauenärztin zu sagen: 'Scheiße'", erklärte sie in dem Video. Die weiteren Untersuchungen sollen nun zeigen, "wie groß die Kacke tatsächlich ist", so die Podcasterin. Die Kommentarfunktion unter ihrem Beitrag schaltete sie bewusst aus. Ratschläge oder Beileidsbekundungen möchte sie momentan nicht lesen. Stattdessen richtete die Moderatorin nur eine einzige Bitte an ihre Community: Ihre Fans sollen ihr für die anstehenden Untersuchungen die Daumen drücken.

Besonders die kurzfristige Absage der Lesung in Göttingen scheint der Moderatorin nahezuliegen. Sie habe Verständnis dafür, dass eine solche Absage organisatorische und finanzielle Folgen mit sich bringe. "Ich weiß, dass das nervt, wenn eine Lesung so kurzfristig abgesagt wird und dass das Kosten verursacht, für mich übrigens auch", betonte sie in ihrer Videobotschaft. Um ihre eigene finanzielle Situation müsse sie sich vorerst jedoch keine Sorgen machen. Nach Sarahs Angaben geben ihr die Unterstützer ihres Podcasts in dieser Zeit ausreichend Sicherheit. Einem breiten Publikum wurde Sarah einst als Moderatorin bei VIVA bekannt. 2009 veröffentlichte sie ihren ersten Roman und etablierte sich damit auch als Autorin. Heute arbeitet sie zudem als Podcasterin, während sie im deutschen Fernsehen deutlich seltener zu sehen ist. Wann sie ihre abgesagten Termine nachholen oder wieder öffentlich auftreten kann, ließ sie offen.

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Imago Bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im NDR Fernsehstudio Lokstedt: Sarah Kuttner, Hamburg, 17.10.2025

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Imago Premiere von "Lieber Kurt" im Zoo Palast: Sarah Kuttner auf dem roten Teppich

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ActionPress Sarah Kuttner, Moderatorin