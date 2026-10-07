Laura Wontorra und Riccardo erwarten ihren ersten Nachwuchs

Laura Wontorra (37) und Riccardo Basile (34) haben eine tolle Neuigkeit verkündet: Die Moderatorin und ihr Partner erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die frohe Botschaft teilten die beiden mit einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram. Darauf posieren die werdenden Eltern vor einem malerischen Sonnenuntergang – Laura lehnt sich an Riccardo, während er sie verliebt anschaut. Unter ihrem schwarzen Kleid zeichnet sich bereits ein kleiner Babybauch ab.

Doch damit nicht genug: Die Bilderreihe enthält auch ein Ultraschallbild sowie ein Paar winzige pinkfarbene Schuhe. Es sieht also ganz danach aus, dass sich das Paar auf ein Mädchen freuen darf. Eine lange Erklärung lieferten die beiden zu ihren Aufnahmen nicht – das übernahmen die Fotos ganz von selbst. Lediglich "Halb du. Halb ich", fügt Laura ihrem gemeinsamen Beitrag hinzu.

Für Laura und Riccardo ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Die deutschen TV-Bekanntheiten gehen seit Februar dieses Jahres gemeinsam durchs Leben. Nachdem sie ihre Liebe zunächst aus der Öffentlichkeit heraushielten, zeigen sie sich nun seit wenigen Monaten auch gemeinsam auf Social Media und zuletzt ganz verliebt auf Veranstaltungen wie dem Oktoberfest in München. Seinen Besuch hielt das Paar auf Fotos für Instagram fest. Auf einem Schnappschuss gibt Laura ihrem Partner einen süßen Kuss.

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra und Riccardo Basile, Oktober 2026

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Instagram / laurawontorra Laura Wontorra mit einem Ultraschallbild, Oktober 2026

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Imago Riccardo Basile und Laura Wontorra beim Almauftrieb auf der Theresienwiese während des Oktoberfests 2026 in München