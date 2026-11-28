Emotionales Wiedersehen vor laufender Kamera! Jörg Wontorra und Riccardo Basile (35) standen jetzt gemeinsam im Studio – und das unter ganz besonderen Vorzeichen. In der Sky-Sendung "Triple – der Hagedorn Fußballtalk" empfing Riccardo als Moderator die TV-Legende als seinen Gast. Inzwischen verbindet die beiden weitaus mehr als nur ihre frühere Zusammenarbeit im Job. Als Lebensgefährte von Laura Wontorra (37) ist Riccardo längst ein fester Teil der Familie – ein Umstand, den der Sportjournalist laut Bild bereits durch eine äußerst herzliche Begrüßung unterstrich. "Wunderbar. Hallo, Schwiegersohn!", sagte Jörg zu dem Moderator. Riccardo antwortete ebenfalls ganz persönlich und spielte auf den Nachwuchs an, den er und Laura erwarten. Durch das Baby wird aus seinem früheren Förderer nämlich bald "Opa Wontorra". Aus dem Treffen zweier Kollegen wurde so vor den Augen der Zuschauer ein Wiedersehen in der Familie.

Für Riccardo hat das Studio eine besondere Bedeutung. Schon zu Beginn seiner TV-Karriere stand er genau dort an Jörgs Seite und arbeitete als Co-Moderator in dessen Talkshow. Wie viel ihm sein damaliger Mentor bedeutet, betonte er in der Sendung: "Du hast mir sehr geholfen in meinem Leben, hast da an mich geglaubt, schon in frühen Jahren." Jörg bestätigte, dass er von Anfang an vom Talent seines Schützlings überzeugt war. "Er war mein Co-Moderator bei meiner Talkshow und ich habe damals wirklich immer an dich geglaubt. Ich wusste, du bringst es!", erinnerte er sich. Riccardo weiß außerdem noch genau, mit welchen Worten Jörg ihn vor seinen Auftritten jedes Mal anspornte: "Gib alles!" Für den langjährigen TV-Moderator bedeutete der Besuch gleichzeitig ein Wiedersehen mit seiner alten Wirkungsstätte. Ganz reibungslos verlief die Ankunft jedoch nicht, da er auf dem Weg ins Studio zunächst die Orientierung verlor. "Ist halt fünf Jahre her. Man wird vergesslich in dem Alter", scherzte er.

Dass sich ihre Verbindung einmal so entwickeln würde, hätte Riccardo selbst nicht unbedingt vorhergesehen. Mit einem Augenzwinkern erklärte er in der Sendung: "Dass er irgendwann mein Kollege wird, das war abzusehen. Dass er allerdings irgendwann mal Opa Wontorra wird, vielleicht nicht ganz so." Erst Anfang Oktober verkündeten Laura und Riccardo offiziell, dass sie erstmals gemeinsam Eltern werden. Für Jörg heißt der bevorstehende Nachwuchs, dass er bald Opa wird. Auch beim Publikum stieß der gemeinsame TV-Auftritt des angehenden Schwiegervaters und seines Schwiegersohns auf positive Resonanz. Ein Fan hätte am liebsten auch gleich die werdende Mutter mit in der Runde gesehen: "Jörg Wontorra und Riccardo Basile in einer Sendung?! Wieso nicht gleich noch Laura Wontorra? Dann ist der Familienstammtisch perfekt." Laura, die selbst als Moderatorin vor der Kamera steht, war bei dem Wiedersehen im Sky-Studio allerdings nicht dabei.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Jörg Wontorra und Riccardo Basile

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Imago Riccardo Basile und Laura Wontorra beim 44. Deutschen SportpresseBall in der Alten Oper in Frankfurt

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