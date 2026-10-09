Nach Katie-Trennung trägt Lee Andrews Ring am Zeigefinger

Katie Price (48) und Lee Andrews sind seit Anfang des Jahres verheiratet – noch. Nur rund acht Monate später soll die Ehe schon wieder der Vergangenheit angehören. Das ehemalige Glamour-Model soll sich im September von dem Unternehmer getrennt haben. Kein Wunder also, dass dieser seinen Ehering auf einem Foto auf Instagram nun nicht mehr am Ringfinger trägt. Ganz abgelegt hat Lee ihn aber noch nicht: Er steckt nun an seinem Zeigefinger. Es scheint aber nichtsdestotrotz ganz so, als versuche er auch nach außen hin, Abstand zu seiner Frau zu nehmen.

Die Position von Lees Ehering ist allerdings nicht das Einzige, was auf Social Media für Aufsehen sorgt. Zuletzt machte eine Todesmeldung die Runde. "Mit großer Trauer und dieser herzzerreißenden Mitteilung verabschieden wir uns endgültig von dieser wunderschönen Seele. Unserem geliebten Lee, der auf tragische Weise von uns gegangen ist", hieß es in einem Posting auf Instagram, das unter anderem seine Ex Alana Percival, mit der er vor Katie zusammen war, erreichte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war noch nicht sicher, was es mit der Meldung auf sich hat. Alana war sich aber sicher: Lee täuscht seinen Tod für mehr Aufmerksamkeit vor.

Wie sich mittlerweile herausstellte, ist Lee nicht tot. Sein Account sei gehackt und die Falschmeldung in seinem Namen veröffentlicht worden. "Bitte glaubt nichts davon. Offensichtlich haben mich kranke Menschen mit dieser Todestäuschung ins Visier genommen. Ich bin sehr wohl am Leben und mir geht es gut. Das ist schrecklich, da meine Familie das mit ansehen musste. Ich habe meinen Account zurück", erklärte Lee. Den Vorwurf, seinen Tod für Aufmerksamkeit vorgetäuscht zu haben, wies er allerdings entschieden zurück.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ex von Katie Price

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Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2026