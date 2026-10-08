Katie Prices Ex Lee Andrews soll Tod vorgetäuscht haben

Erst kürzlich feierte Katie Price (48)' Ex Lee Andrews nach seiner Gefängnisentlassung sein Social-Media-Comeback. Nur wenige Stunden später kursierte dann die Nachricht, dass der Unternehmer verstorben sein soll, wie seine Ex-Partnerin Alana Percival, mit der er vor Katie zusammen war, auf Instagram erklärte. Die Influencerin teilte ein Schwarz-Weiß-Foto von Lee, auf dem stand: "Mit großer Trauer und dieser herzzerreißenden Mitteilung verabschieden wir uns endgültig von dieser wunderschönen Seele. Unserem geliebten Lee, der auf tragische Weise von uns gegangen ist."

Was es mit der Todesmeldung auf sich hat, wisse Alana nicht. Sie sei sich nicht sicher, ob sie der Sache Glauben schenken solle. Vielmehr sei sie der Meinung: Lee habe seinen Tod vorgetäuscht. "An alle, die mir schreiben und fragen, ob Lee gestorben ist… ich weiß es nicht… Lee lügt so, so viel und hat mir einmal gesagt, dass er sterben würde (was gelogen war), deshalb weiß ich angesichts dieses Beitrags nicht, was ich glauben soll! Er ist ein sehr kranker Mensch und jemand, der so etwas aus Aufmerksamkeitssucht tun oder etwas planen könnte – oder versuchen könnte, dass die Leute Mitleid mit ihm haben. Er ist so oder so krank. Aber die Antwort lautet: Ich weiß es nicht", gibt Alana zu verstehen.

Wie Alana später hinzufügte, sei die Todesmeldung wohl auf einen Hackerangriff zurückzuführen – das soll Lee zumindest behauptet haben. Auch dieser Aussage schenkt seine Ex keinen Glauben. "Er sagt, er sei gehackt worden… eher hat er nicht viele Instagram-Aufrufe bekommen und wollte deshalb irgendeine Art von Aufmerksamkeit und Aufrufen. Bald wird er euch allen seine Statistiken zeigen und sagen: ‚Danke für all die Unterstützung.' Verdammter, kranker, kranker Mann", wettert sie und fügt hinzu: "Gehackt und innerhalb einer Stunde wieder zurück. Der Mann hält alle für dumm. Jeder durchschaut das. Er hat tiefgreifende, ernste Probleme."

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee