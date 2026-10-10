Nach Tränenvideo: Anna Heiser erklärt ihre Sorgen

Erst weinte sie vor laufender Kamera, jetzt bezieht sie Stellung: Anna Heiser (36) hat sich jetzt mit einem ernsten Video erneut an ihre Community gewandt. Auf Instagram erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, warum sie ihre Gefühle öffentlich zeigt und wie sehr sie die Ungewissheit um die Gesundheit eines ihrer Kinder belastet. Seit Donnerstag mache sie sich erneut große Sorgen. "Wir dachten eigentlich, alles sei vorbei. Es ist wieder alles gut. Doch dann kamen neue Ergebnisse und neue Fragen", berichtet Anna. Nun hoffe sie, dass sich die Befunde letztlich als Fehler herausstellen und sich die Situation aufklärt. Was genau dahintersteckt, behält sie allerdings für sich. Ihre Gefühle will sie dagegen nicht länger verbergen.

Genau das sei auch der Grund für ihr viel diskutiertes Tränenvideo gewesen. Eigentlich habe Anna zunächst versucht, eine fröhliche oder zumindest neutrale Aufnahme zu machen. Doch währenddessen brachen ihre Gefühle aus ihr heraus. Dass sie diesen Moment anschließend mit ihrer Community teilte, bereut sie offenbar nicht. "Ich schäme mich nicht dafür", stellt sie klar. Umso weniger Verständnis hat sie für die negativen Reaktionen auf ihren emotionalen Beitrag. "Es ist schon fast ironisch, dass auf Social Media immer mehr Realität gefordert wird. Aber wenn die Realität dann Überforderung und Verzweiflung zeigt, dann wird darüber diskutiert, ob oder wie man zu weinen hat."

Wie sehr Anna die Situation belastet, wurde bereits in ihrem ursprünglichen Instagram-Clip deutlich. Um ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, hatte sich die zweifache Mutter extra auf das oberste Deck eines Parkhauses zurückgezogen, damit ihre Kinder sie nicht weinen sehen. Doch statt Verständnis erntete sie in den Kommentaren vor allem Kritik dafür, einen derart privaten Moment überhaupt öffentlich zu teilen. Jetzt macht Anna deutlich, dass sie sich davon nicht verunsichern lassen will. Wer ausschließlich fröhliche Inhalte sehen möchte, könne einfach weiterscrollen oder ihr entfolgen. "Ich werde hier glückliche Momente teilen. Ich werde hier aber auch weinen, weil beides zu meinem Leben dazugehört", stellt sie klar.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

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annaheiser Anna Heiser im Oktober 2026

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin