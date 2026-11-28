Anna Heiser (36) plant, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte der Realitystar jetzt offen, weshalb sie dort künftig nicht mehr weitermachen möchte. Für ihre Entscheidung gebe es mehrere Gründe. Ausschlaggebend seien jedoch die massiven Anfeindungen gewesen, mit denen sie ausgerechnet während einer besonders belastenden Lebensphase konfrontiert worden sei. An ihre Community gerichtet schrieb Anna: "Der Auslöser war der Hass, der mir entgegenkam, als ich mich in einer der schwierigsten Situationen in meinem Leben befand." Undankbar sei sie dabei keineswegs. Die Möglichkeiten, die sich ihr durch die Plattformen eröffnet haben, wisse sie ebenso zu schätzen wie den Rückhalt ihrer Follower. Trotzdem fühle sich die Onlinewelt für sie mittlerweile einfach nicht mehr richtig an.

Anna bezeichnete Social Media in ihrer Instagram-Fragerunde als "eine selbstkreierte Parallelwelt, die vielen Menschen den Bezug zur Realität klaut". Dabei stellte sie klar, dass sie keineswegs alle Nutzer über einen Kamm scheren wolle. Viele Menschen begegneten anderen online respektvoll und freundlich. Daneben gebe es ihrer Wahrnehmung nach aber auch Personen, die von Hass erfüllt seien und ihren eigenen Frust an völlig Fremden ausließen. Ihren Fans machte sie deshalb klar, dass ihr Rückzug kein Vorwurf an sie sei: "Versteht mich bitte nicht falsch, denn ich bin nach wie vor wahnsinnig dankbar für alles, was mir Social Media, aber vor allem ihr ermöglicht habt." Ganz abgebrochen hat sie den Austausch mit ihrer Community allerdings noch nicht. In derselben Fragerunde beantwortete sie bereitwillig Fragen zu ihrer Ehe, zu ihren Deutschkenntnissen und zu Weihnachten mit ihrer Familie. Auch über ein mögliches Hörbuch und ihre aktuelle Jobsuche gab die Realitydarstellerin Auskunft.

Mit verletzenden Kommentaren im Netz muss sich Anna bereits seit Jahren auseinandersetzen. Schon seit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow Bauer sucht Frau wird sie von kritischen und teils gehässigen Reaktionen begleitet. Vor rund neun Monaten machte die TV-Bekanntheit öffentlich, welche Themen dabei immer wieder gegen sie verwendet würden. Demnach seien sowohl ihr Aussehen und ihre polnische Herkunft als auch ihre Beziehung regelmäßig bewertet worden. Die Anfeindungen würden sie sogar körperlich aufwühlen, schilderte Anna ihren Followern seinerzeit. Außerdem habe sie ihre Belastungsgrenze erreicht. Ihre jetzige Ankündigung, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen, folgt damit auf eine längere Phase, in der sie im Internet immer wieder negative Erfahrungen machen musste. Wann genau sie sich aus dem Netz verabschieden will, ließ sie in ihrer Fragerunde offen.

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annaheiser Reality-Bekanntheit Anna Heiser im Dezember 2025

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Instagram / annaheiser Anna Heiser in ihrer Instagram-Story, Mai 2026

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