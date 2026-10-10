Prinz Harry und Meghan gehen beruflich bald getrennte Wege

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) stellen ihren Arbeitsalltag offenbar grundlegend um und wollen ihre Verpflichtungen künftig untereinander aufteilen, statt wie bisher fast jeden Termin gemeinsam wahrzunehmen. Wie die Oxford Mail berichtet, möchte Meghan ihren Mann bei beruflichen Reisen künftig nicht mehr begleiten, sondern sich verstärkt um Prinz Archie (7), Prinzessin Lilibet (5) sowie den Aufbau ihrer eigenen Marke kümmern, während Harry seine Termine wahrnimmt. Privat sollen die beiden weiterhin glücklich miteinander sein und als Paar zusammenhalten – die Änderungen betreffen ausschließlich den beruflichen Alltag der Sussexes.

Eine Quelle schildert Meghans Haltung gegenüber der Oxford Mail recht deutlich: "Sie konzentriert sich auf die Kinder und ihre Marke. Sie hat kein Interesse daran, ihm wie irgendeine Stepford-Ehefrau überallhin zu folgen." Prinz Harry soll voll und ganz hinter der neuen Aufgabenverteilung stehen. Für den Royal bringt das neue Modell allerdings auch deutlich mehr Stress mit sich: Kaum hat er seine geschäftlichen Termine hinter sich gebracht, muss er laut einem Insider schnurstracks nach Hause eilen, um Meghan bei der Betreuung von Archie und Lilibet abzulösen. Neben seinen eigenen Vorhaben hat sich der Herzog offenbar noch etwas anderes vorgenommen. Er wolle Meghan beruflich in Großbritannien "Türen öffnen". Das habe er ihr versprochen, als die Familie im August nach sechs Jahren in den USA zurück auf die Insel zog.

In den letzten Jahren sah man Harry und Meghan praktisch nie getrennt voneinander. Egal, ob in ihrer kurzen Phase als Vollzeit-Royals oder nach dem Megxit – das Paar trat fast immer gemeinsam auf, meist Hand in Hand. Doch im August 2026 kehrten sie den USA den Rücken und zogen mit Archie und Lilibet nach Großbritannien. Die vierköpfige Familie hat sich dort auf einem privaten Anwesen abseits von London niedergelassen, das nicht im Besitz der Krone ist. Auch für die beiden Kinder bedeutete der Wechsel einen großen Einschnitt: Archie und Lilibet sollten ab September eine Schule in Großbritannien besuchen. Das Vereinigte Königreich ist zunächst als längerfristiger Hauptwohnsitz der Sussexes vorgesehen. Ob die Familie dauerhaft dort bleibt, ist bislang offen.

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2026