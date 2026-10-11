Dakota Johnson überrascht mit Geständnis zu Sexszenen

Dakota Johnson (37) geht sehr locker mit intimen Szenen vor der Kamera um. Rund um den Kinostart ihres neuen Psychothrillers "Verity" sorgt nun ein Ausschnitt aus Amy Poehlers (55) Podcast "Good Hang" für Aufsehen. In dem Gespräch aus dem Juni 2025 wollte die Gastgeberin wissen, wie sich die Schauspielerin auf Sexszenen vorbereite. Dakotas Antwort kam ohne Zögern: "Amy, das muss ich nicht. Ich bin sozusagen immer heiß auf Sex. Verdammt, ja. Sich darauf einstimmen? Ist das wirklich nötig?"

Die unverkrampfte Haltung passt auch zu ihrer Rolle als Lowen in "Verity". Darin ist sie an der Seite von Anne Hathaway (43) und Josh Hartnett (48) zu sehen. Mit beiden Kollegen drehte sie intime Momente. Besonders ein Kuss mit Anne dürfte dabei für Gesprächsstoff sorgen: Die beiden Schauspielerinnen schlugen die heiße Szene nämlich selbst vor, obwohl sie im ursprünglichen Ablauf gar nicht vorgesehen war.

Regisseur Michael Showalter erklärte gegenüber Variety, dass sich die betreffende Sequenz erst während ihrer Entwicklung verändert habe. Eigentlich sollte Lowen in einem emotional aufgeladenen Augenblick lediglich Jeremy, gespielt von Josh, umarmen. Während Jeremy trauert, bekommt die körperliche Nähe jedoch eine erotische Richtung. Anne und Dakota hatten schließlich die Idee, Lowens Kuss mit Jeremy überraschend in einen Kuss mit Annes Figur übergehen zu lassen. Michael gefiel der Vorschlag, und er nahm ihn in den Film auf.

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Imago Bei der Kering Foundation Gala in New York: Dakota Johnson in Maison Valentino

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Imago Josh Hartnett und Dakota Johnson bei der UK-Sondervorführung von "Verity" im Curzon Mayfair in London, 24. September 2026

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Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13