Dakota Johnson schwärmt von Küssen mit diesen beiden Stars

Dakota Johnson (37) hat bei Interviewterminen in London klare Worte gefunden, wenn es um ihre Filmküsse geht. Anlass war ihr neuer Psychothriller "Verity", in dem sie sowohl mit Anne Hathaway (43) als auch mit Josh Hartnett (48) vor der Kamera stand. Die US-TV-Show Extra wollte von der Schauspielerin wissen, wen von beiden sie lieber geküsst habe – und die Antwort fiel eindeutig aus. "Ich würde Annie für den Rest meines Lebens jeden Tag küssen. Wenn du mich brauchst, bin ich da", erklärte Dakota. Auch Alexander Skarsgård (50) kam in dem Gespräch nicht zu kurz: Mit dem Schauspieler stand Dakota Johnson im Sommer 2026 für eine sinnliche Valentino-Parfümkampagne vor der Kamera – und auch ihm stellte sie in London ein schmeichelhaftes Urteil aus. "Auch fantastisch. Alles ist fantastisch und ich mag es", schwärmte sie über den Schweden. Damit stellte die Darstellerin gleich zwei prominenten Kusspartnern ein glänzendes Zeugnis aus, wie die schwedische Boulevardzeitung Expressen.se berichtet.

Grund für den Kussvergleich ist eine besonders leidenschaftliche Traumsequenz in "Verity", die bereits als "Kussmarathon" bezeichnet wird. Dakotas Figur Lowen küsst darin zunächst Jeremy, gespielt von Josh, und kurz darauf dessen Ehefrau Verity, die von Anne verkörpert wird. Josh scherzte im gemeinsamen Interview über die Kussqualitäten von Alexander – und Dakota griff den Spaß prompt auf. "Er hat es geliebt, Josh! Annie und ich sprechen die ganze Zeit darüber", lachte sie, bevor sie etwas ernsthafter hinzufügte: "Alex hat einen großartigen Job gemacht." Trotz der lockeren Atmosphäre am Set waren die intimen Szenen des Dreiecksdramas genau choreografiert und wurden von einem Intimitätskoordinator begleitet. Wie Josh erklärte, seien die Aufnahmen nicht frei improvisiert worden, da man den für die Fans der Buchvorlage besonders wichtigen Momenten gerecht werden wollte. "Verity" basiert auf Colleen Hoovers (46) gleichnamigem Bestseller von 2018.

In dem Film spielt Dakota die erfolglose Schriftstellerin Lowen, die nach einem Unfall der Starautorin Verity deren Buch als Ghostwriterin vollenden soll. Dafür zieht sie bei Verity, Jeremy und dem gemeinsamen Sohn ein. Für Dakota und Anne war das Projekt die erste gemeinsame Arbeit vor der Kamera. Die "Madame Web"-Darstellerin war bereits vorher ein großer Fan ihrer Kollegin und genoss die Zusammenarbeit entsprechend. Auch wenn ihre Figuren im Film kaum miteinander interagieren, verstanden sich Dakota Johnson und Anne Hathaway hinter den Kulissen offenbar umso besser. Zwischen den beiden entwickelte sich während der Dreharbeiten eine vertraute Verbindung: In den Pausen wurde viel gelacht und herumgealbert, gleichzeitig führten sie auch persönliche und tiefgründige Gespräche. Die düstere Geschichte des Thrillers schien die Stimmung am Set dabei keineswegs zu trüben. Dakota beschrieb die Zusammenarbeit vielmehr als locker, entspannt und von gegenseitigem Vertrauen geprägt.

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Imago Special Screening von "Verity - Dunkle Geheimnisse" im Curzon Mayfair: Dakota Johnson in London, 24.09.2026

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Getty Images Alexander Skarsgård, Schauspieler

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Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13