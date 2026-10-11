John Goodman überrascht von Prinz Williams "Lebowski"-Faible

Mit diesem Geständnis dürfte John Goodman (74) nicht gerechnet haben: Bei der Londoner Premiere von "Digger" verriet Prinz William (44) dem Hollywoodstar seine besondere Vorliebe für einen Filmklassiker. Wie Express berichtet, kamen die beiden auf dem roten Teppich ins Gespräch, als William offenbar ganz nebenbei erzählte, dass "The Big Lebowski" aus dem Jahr 1998 zu seinen absoluten Lieblingsfilmen gehört. Für John ist das besonders kurios: Er spielte in der Kultkomödie an der Seite von Jeff Bridges (76) den Vietnamveteranen Walter Sobchak. Zur Premiere war der Prinz von Wales gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) erschienen. Neben John liefen auch seine "Digger"-Kollegen Tom Cruise (64) und Riz Ahmed über den roten Teppich.

Der Schauspieler selbst war von Williams Geständnis sichtlich verblüfft. Gegenüber der Daily Mail schilderte John seine Reaktion: "Wie sich herausstellt, ist er ein Lebowski-Fan. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet." In "Digger" schlüpft John dagegen in eine völlig andere Rolle und spielt den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Für einen weiteren prominenten Gast war der royale Auftritt ebenfalls Anlass für einen Austausch: Tom bewegte sich während des Abends mehrfach in der Nähe von William und Kate. Gemeinsam gingen die beiden Männer über den roten Teppich, bevor Tom der Prinzessin beim Hinabsteigen einer Treppe die Hand reichte. So entstanden gleich mehrere Bilder, die den royalen Besuch mit Hollywood-Glamour verbanden.

Für Tom Cruise war das Treffen mit William und Kate allerdings nicht das erste Kennenlernen. Bei früheren öffentlichen Anlässen war der Schauspieler dem Paar bereits begegnet. Gegenüber Extra TV fand Tom nun überschwängliche Worte für die beiden, die seit 15 Jahren verheiratet sind: "William hat es gut gemacht. Ich habe so viel Respekt vor ihnen, sie sind großartige Menschen." Auch ihre Verbundenheit mit Großbritannien hob der Hollywoodstar hervor: "Wisst ihr, sie sind großartige Menschen, und es ist beeindruckend, wie sehr sie sich ihrem Land widmen und was sie der Welt geben. Sie sind einfach wunderbare Menschen und sehr unterhaltsam, wirklich sehr lustig." Besonders Kate hatte es ihm angetan. "Sie hat einen unglaublichen Sinn für Humor, ist sehr intelligent und unterhaltsam", schwärmte er bei Extra TV. Für William hatte Tom zum Schluss noch einen persönlichen Rat: "Will, gut gemacht, kluge Wahl. Das muss man William lassen, gut gemacht."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: John Goodman und Prinz William

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John Goodman im Dezember 2021 in Los Angeles

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Jeff Bridges und John Goodman in "The Big Lebowski"