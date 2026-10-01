"Gute Wahl" von Prinz William: Tom Cruise schwärmt von Kate

Tom Cruise (64) kommt aus dem Schwärmen über Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) kaum noch heraus. Bei der Hollywoodpremiere seines neuen Films "Digger" sprach der Schauspieler jetzt erneut über das royale Paar. Nur wenige Tage zuvor hatte er Kate und William bei der Weltpremiere in London getroffen. Gegenüber Extra fand Tom vor allem für die Prinzessin besonders warme Worte: "Sie hat einen großartigen, einen unglaublichen Sinn für Humor. Ich meine, sie ist natürlich sehr intelligent und lustig", schwärmt der Schauspieler. "Die beiden sind so charismatisch und so elegant. Und dieses Kleid, das sie trug? Umwerfend, absolut umwerfend!" Anschließend richtet er mit einem Augenzwinkern noch ein besonderes Kompliment an Kates Ehemann: "William hat das gut gemacht. Weiter so. Gute Wahl."

Bei der Londoner Premiere zog Kate in einer violetten Robe von Jenny Packham und dem Amethyst-Sautoir-Collier der Queen Mum (†101) alle Blicke auf sich, wie das Town & Country Magazine berichtet. Doch nicht nur ihre Garderobe blieb Tom im Gedächtnis. Nach der Vorführung meldeten sich Kate und William sogar persönlich bei ihm und teilten ihre Eindrücke mit: "Wisst ihr, sie waren schockiert und überrascht und schrieben mir später: 'Wir können nicht aufhören, über den Film nachzudenken.' Es war wirklich wunderschön", verriet Tom gegenüber Extra. Bereits zuvor hatte er in "The Graham Norton Show" von dem Ehepaar geschwärmt und bezeichnete Kate und William dort als "großartig" und "sehr charismatisch".

Für Tom Cruise und das royale Paar war es allerdings nicht das erste gemeinsame Kinoerlebnis. Schon im Mai 2022 trafen die drei beim britischen Kinostart von "Top Gun: Maverick" aufeinander und liefen gemeinsam über den roten Teppich. Damals hatte Tom der Prinzessin beim Aufstieg über die Stufen galant seine Hand gereicht und damit für jede Menge Aufsehen gesorgt. Ihre jüngste Begegnung knüpft damit an eine Bekanntschaft an, die bereits seit mehreren Jahren besteht. Bleibt also nur abzuwarten, welchen Film die drei wohl als Nächstes gemeinsam auf dem Plan haben.

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Getty Images Prinzessin Kate und Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Digger" in London

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Getty Images Prinzessin Kate bei der Weltpremiere von "Digger" in London

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Getty Images Bei der Royal Film Performance: PRinzessin Kates, Tom Cruise, Prinz William und Alejandro González Iñárritu in Leicester Square