Nur 40 Prozent: Hamilton kämpft mit seinem Schlafscore

Lewis Hamilton (41) lebt vor dem Großen Preis von Singapur nach einem höchst ungewöhnlichen Zeitplan. Obwohl der südostasiatische Stadtstaat Großbritannien sieben Stunden voraus ist, richtet der Formel-1-Star seinen Tagesablauf konsequent nach europäischen Zeiten aus. Wie Express berichtet, geht der Ferrari-Pilot während des Rennwochenendes deshalb erst gegen drei oder vier Uhr morgens ins Bett. Sorgen bereitet ihm dabei weniger die Müdigkeit als vielmehr sein Fitnesstracker: Selbst nach Nächten, die sich für ihn erholsam anfühlen, zeigt die dazugehörige Whoop-App mitunter nur einen Schlafscore von 40 Prozent an. "Auch wenn ich schlafe und das Gefühl habe, gut geschlafen zu haben, liegt mein Schlafscore bei etwa 40 Prozent, und ich bin wirklich beunruhigt", gestand der Brite gegenüber dem Blatt. Seine Nachtruhe bewertet Lewis damit nicht nur nach seinem eigenen Empfinden, sondern auch anhand der aufgezeichneten Daten.

Der verschobene Rhythmus gehört für die Fahrer bei den Nachtrennen in Singapur fest dazu. Trotz ihres Aufenthalts in Asien bleiben sie im europäischen Zeitplan und sind dadurch bis in die frühen Morgenstunden wach. Für Hamilton ist diese Umstellung zwar anspruchsvoll, aber durchaus reizvoll. "Es ist eine Herausforderung, etwas anderes", erklärte er laut Express. Mit dem Thema Erholung setzt sich der Rennfahrer nach eigener Aussage ohnehin täglich auseinander. Eine Rolle spielten dabei auch die Lichtverhältnisse sowie der Zeitpunkt und die Art seiner Mahlzeiten. Neben der nächtlichen Feinjustierung hat der Ferrari-Fahrer und Partner von Kim Kardashian vor dem Rennen aber auch sportliche Hausaufgaben verteilt: Nach einer aus seiner Sicht falschen Reifenentscheidung am vorherigen Rennwochenende führte das Team ausführliche Gespräche über die Strategie.

Für die umstrittene Reifenwahl macht Lewis allerdings nicht nur die Strategen seines Rennstalls verantwortlich. Solche Entscheidungen würden gemeinschaftlich getroffen, betonte der Formel-1-Pilot. Während Ferrari also an den Abläufen auf der Strecke arbeitet, widmet sich Lewis weiterhin seinen persönlichen Erholungswerten. Der Große Preis von Singapur gilt wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, der Hitze und des engen Stadtkurses ohnehin als eines der kräftezehrendsten Rennen im gesamten Kalender.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton beim Großen Preis von Belgien, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und sein Hund Roscoe, Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021