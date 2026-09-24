Kim Kardashian nennt Lewis Hamilton ihren Mr. Bridgerton

Kim Kardashian (45) hat für ihren Freund Lewis Hamilton (41) offenbar einen ziemlich anzüglichen Kosenamen gefunden. Beim gemeinsamen Einkaufsbummel mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (42) schlendert der Realitystar durch eine Target-Filiale und stößt dabei auf Körperpflegeprodukte zur Netflix-Serie Bridgerton. Die Szene ist in einem online veröffentlichten Werbeclip für Khloés neue Pumpkin-Spice-Popcornsorte zu sehen. Vor allem ein Duschgel weckt Kims Aufmerksamkeit und bringt sie prompt zu einer sehr persönlichen Bemerkung: "Bridgerton? Bridgerton-Duschgel? Ich meine, gut für sie. Ich habe meinen eigenen Mr. Bridgerton", erklärt die 45-Jährige mit Blick auf den Formel-1-Star. Sichtlich verblüfft über die sehr persönliche Anspielung auf den Formel-1-Star kontert die Schwester nur trocken: "Sprich für dich selbst."

Der Spitzname dürfte kaum zufällig gewählt sein: Die Serie "Bridgerton" spielt in der Regency-Ära und ist vor allem für leidenschaftliche Romanzen, schmachtende Blicke und jede Menge erotische Spannung bekannt – die männlichen Hauptfiguren gelten als Inbegriff des begehrten Gentlemans. Ihre Beziehung zeigen Kim und Lewis inzwischen ganz offen: Seit Juni 2026 präsentieren sich die beiden öffentlich als Paar, damals machten sie ihre Liebe auf Instagram offiziell. Zuletzt besuchten die zwei die Eröffnungsgala des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles, die der Rennfahrer mitorganisiert hatte. Dort begrüßte er die Unternehmerin vor laufenden Kameras mit einem Kuss – anschließend wischte sie ihm den Lippenstift vom Mund.

Kim und Lewis kennen sich bereits seit 2014. Berichten zufolge entwickelte sich ihre langjährige Freundschaft im Dezember 2025 zu einer Liebesbeziehung. Erste Gerüchte kamen nach einem geheimen gemeinsamen Aufenthalt in den Cotswolds auf. Danach zeigten sich die Unternehmerin und der Formel-1-Star zunehmend häufiger zusammen in der Öffentlichkeit. Im Juni unterstützte Kim ihren Partner beim Großen Preis von Monaco. Zuvor wurde Lewis direkt gefragt, ob seine auffällig gute Laune eher an seinem schnellen Auto oder an seiner neuen Freundin liege. Der Formel-1-Pilot musste kurz überlegen: "Das ist eine gute Frage", antwortete er zunächst, lobte dann sein Ferrari-Team und fügte hinzu: "Und natürlich, natürlich Kim."

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Instagram 2026

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Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian bei der Qualifikation zum Monaco-GP, über der Ferrari-Box in Monte-Carlo

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton, März 2026