Prinz Harry und Meghan feiern Weihnachten ohne die Royals

Das Fest der Liebe im Kreise der Königsfamilie feiern? Darauf werden Prinz Harry (42) und seine Frau Herzogin Meghan (45) in diesem Jahr offenbar verzichten. Wie Page Six berichtet, planen die beiden nicht, an der traditionellen Weihnachtsfeier der britischen Royals in Sandringham teilzunehmen. König Charles III. (77), Prinz William (44), Prinzessin Kate (44) und die übrigen Mitglieder der Familie werden die Festtage den Berichten zufolge also ohne die Sussexes verbringen. Stattdessen sollen die beiden zwei Alternativen in Erwägung ziehen: ein ruhiges Fest in dem Cottage im englischen Northamptonshire, in dem sie sich derzeit aufhalten, oder eine Rückkehr nach Kalifornien. Fest steht bisher offenbar nur eines: Egal, auf welcher Seite des Atlantiks gefeiert wird – Meghans Mutter Doria Ragland soll zu Harry, Meghan und deren Kindern dazustoßen. Hintergrund der Entscheidung ist das weiterhin angespannte Verhältnis zwischen dem Prinzen und seinen britischen Verwandten. Unangenehme Begegnungen an den Feiertagen sollen so vermieden werden.

Ein Palastinsider erklärte gegenüber Page Six, warum ein spontaner Besuch in Sandringham keine Option sei: "Es gibt eine Hierarchie. Und der König ist der CEO, er ist der Chef – was er sagt, gilt. Deshalb ist es besser, sich nicht in eine schwierige Lage zu bringen." Gerüchte, die besagen, dass sich das Paar bei William und Kate entschuldigen und damit den jahrelangen Zwist beenden wolle, wiesen Royalexperten allerdings deutlich zurück. Royaljournalist Tom Sykes nannte solche Behauptungen "völligen Unsinn" und betonte: "Harry hat immer gesagt, dass er sich für nichts entschuldigen wird." Auch Royalexpertin Kinsey Schofield widersprach: "Prinz Harry und Meghan bleiben unbeugsam. Meine eigenen Quellen haben mir gesagt, dass diese Geschichte absolut nicht stimmt."

So oder so lehnt William eine Versöhnung wohl ab. Erst vor vier Tagen berichtete Star Magazine, dass Hofmitarbeiter versucht hätten, William und Harry wegen einer möglichen gemeinsamen Würdigung von Prinzessin Diana (†36) wieder an einen Tisch zu bringen. Im kommenden Jahr jährt sich ihr Todestag zum 30. Mal. Doch dem Bericht zufolge blockte William ab. "Harry ist voll und ganz dafür, aber William hat abgelehnt", zitierte das Magazin einen Insider.

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ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinz Harry und Herzogin Meghan im August 2024

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Getty Images Doria Ragland bei der Hochzeit ihrer Tochter Herzogin Meghan

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, März 2026