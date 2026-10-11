Prinz Harry wird bei Rugbyspiel überraschend ausgebuht

Prinz Harry (42) musste bei einem Rugbyspiel in Großbritannien offenbar einen unangenehmen Moment erleben. Der Herzog von Sussex besuchte am Freitag überraschend die Begegnung zwischen Leicester und Gloucester und verfolgte das Geschehen von der Zuschauertribüne aus. Doch als die Stadionkameras den Royal einfingen und sein Gesicht auf der Großleinwand erschien, fiel die Reaktion einiger Fans wenig begeistert aus. Wie The Mirror berichtet, ertönten aus dem Publikum deutlich hörbare Buhrufe. Die Verantwortlichen wechselten daraufhin offenbar schnell die Kameraeinstellung und zeigten wieder das Spielgeschehen. Ob Harry die ablehnenden Reaktionen der Zuschauer überhaupt wahrnahm, bleibt unklar. Ebenso wenig ist bekannt, wie er gegebenenfalls darauf reagierte. Der 42-Jährige genoss den Stadionbesuch mit einem Becher Bier in der Hand. Seine Ehefrau Herzogin Meghan (45) war Berichten zufolge nicht an seiner Seite, sodass Harry die Partie ohne sie verfolgte.

Trotz des Zwischenfalls schien der Rugby-Anhänger seinen Ausflug ins Stadion zu genießen. Auf Bildern von der Veranstaltung ist zu sehen, wie Harry das Spiel aufmerksam verfolgt und mehrfach ausgelassen jubelt. Auch mit seinem Sitznachbarn tauschte sich der Herzog zwischendurch angeregt aus. Sein Erscheinen bei der Begegnung war im Vorfeld nicht angekündigt worden. Dass sich der Royal derzeit wieder häufiger in seiner britischen Heimat aufhält, kommt allerdings nicht von ungefähr. Erst im August 2026 war Harry gemeinsam mit Meghan und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) aus Kalifornien nach Großbritannien zurückgekehrt. Nach eigenen Angaben wollte die Familie dort "einen längeren Zeitraum" verbringen. Ihren bisherigen Lebensmittelpunkt in den USA haben die Sussexes damit jedoch nicht vollständig aufgegeben. Die Villa im kalifornischen Montecito, in der sie mehrere Jahre lang lebten, befindet sich weiterhin in ihrem Besitz.

Harrys Beziehung zum britischen Königshaus ist derweil seit geraumer Zeit von Spannungen geprägt. Besonders das Verhältnis zu seinem Vater König Charles III. (77) und seinem älteren Bruder Prinz William (44) gilt als schwierig. Die familiäre Entfremdung begann vor allem im Jahr 2020, als Harry und Meghan beschlossen, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen. Kurz darauf verlegten sie ihren Wohnsitz in die Vereinigten Staaten. In den folgenden Jahren äußerte sich das Paar öffentlich über seine Erfahrungen innerhalb der Königsfamilie. Neben mehreren Interviews gewährten die Sussexes 2022 in ihrer Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" persönliche Einblicke in ihr Leben und ihre Sicht auf die Ereignisse im Palast. Ein Jahr später veröffentlichte Harry schließlich seine Autobiografie "Spare", in der er weitere Details über die Konflikte und sein Verhältnis zu den Mitgliedern der Royal Family preisgab.

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Getty Images Prince Harry beim Gallagher-Prem-Spiel Leicester Tigers gegen Gloucester Rugby in Leicester

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Getty Images Prinz Harry und sein Sitznachbar verfolgen das Spiel Leicester Tigers gegen Gloucester Rugby im Mattioli Woods Welford Road Stadium

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025