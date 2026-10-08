Versöhnung? Prinz Harry und Meghan planen Entschuldigung

Herzogin Meghan (45) und Prinz Harry (42) wollen offenbar einen neuen Anlauf wagen, um den Bruch mit Harrys Bruder Prinz William (44) und seiner Frau Prinzessin Kate (44) zu kitten. Wie Express.co.uk berichtet, planen die beiden nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien ein persönliches Treffen mit dem Prinzen und der Prinzessin von Wales – und dabei soll es auch um eine Entschuldigung gehen. Konkret geht es um jene Aussagen, die das Paar 2021 im vielbeachteten Interview mit Oprah Winfrey (72) getroffen hatte. Vor allem Meghan soll demnach bereuen, damals erzählt zu haben, ein Mitglied der Königsfamilie habe vor der Geburt von Sohn Archie (7) über dessen mögliche Hautfarbe gesprochen. Harry hatte seiner Frau seinerzeit öffentlich den Rücken gestärkt. Inzwischen sollen beide jedoch finden, mit ihren Äußerungen zu weit gegangen zu sein. Die Differenzen möchten sie angeblich ohne laufende Kameras und in einem vertraulichen Gespräch aufarbeiten. Eine Entschuldigung im Fernsehen sei nicht vorgesehen. Auch weitere öffentliche Erklärungen zu privaten Familienangelegenheiten werde es nicht geben. Ob William und Kate überhaupt zu einem solchen Treffen bereit sind, ist bislang nicht bekannt.

Eine anonyme Quelle wird von Express.co.uk mit den Worten zitiert: "Sie wollen sich auf die Zukunft konzentrieren und hoffen, dass dazu irgendwann eine Versöhnung gehören wird. Sie wünschen sich wirklich ein persönliches Gespräch, damit sie ansprechen können, was sie gesagt haben, und Meghan wird sich entschuldigen." Mit der erhofften Annäherung verbinden die Sussexes offenbar auch einen ganz familiären Wunsch: Prinz Archie und Prinzessin Lilibet (5) sollen wieder Kontakt zu ihren Cousins Prinz George (13) und Prinz Louis (8) sowie zu ihrer Cousine Prinzessin Charlotte (11) bekommen und eine freundschaftliche Beziehung zu ihnen aufbauen können. Dass der Weg dorthin kein leichter ist, zeigt die jüngste Vergangenheit. Zwischen Harry und Prinz William herrscht Berichten zufolge schon seit 2022 Funkstille. Zwar waren die Brüder 2023 bei der Krönung von König Charles III. (77) und 2024 bei der Beisetzung ihres Onkels Lord Robert Fellowes (†82) anwesend, sollen sich dort aber keines Blickes gewürdigt haben. Charles traf Archie und Lilibet hingegen Anfang 2026 bei einem Besuch der Sussexes auf seinem Landsitz Highgrove. Wann die geplante Entschuldigung stattfinden könnte, bleibt offen.

Meghan, Harry und ihre beiden Kinder halten sich nach rund sechs Jahren in den USA inzwischen wieder für längere Zeit im Vereinigten Königreich auf und bauen sich aktuell ein Leben in den Cotswolds auf. Dort leben Harry und Meghan dem Vernehmen nach bewusst unauffällig und bemühen sich, in der örtlichen Gemeinschaft Fuß zu fassen. Kameras wollen die Sussexes aus ihrem britischen Alltag heraushalten – zu groß ist die Sorge, dass öffentliche Aufmerksamkeit die Bemühungen um eine Aussöhnung mit Harrys Familie stören könnte. Noch vor wenigen Wochen hieß es, Meghan sei zwar grundsätzlich an einem besseren Verhältnis zu Kate interessiert, wolle sich aber nicht einseitig um deren Anerkennung bemühen. Die Annäherung wurde damals als Wunsch mit klaren persönlichen Grenzen beschrieben.

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2018

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Getty Images Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry 2018