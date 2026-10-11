Trennungsgerüchte um Prinz Harry und Meghan werden lauter

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) sorgen derzeit erneut für Trennungsgerüchte. Beruflich und in der Öffentlichkeit scheinen die beiden momentan getrennte Wege zu gehen. Am 9. Oktober 2026 besuchte Harry ohne seine Frau ein Rugbyspiel der Leicester Tigers gegen Gloucester in Leicester. Meghan hingegen war nur zwei Tage zuvor zum Nachmittagstee mit Malala Yousafzai (29) im Londoner Claridge's zu Gast. Dass das Ende ihrer seit 2018 bestehenden Ehe bevorsteht, glaubt ein Royal-Insider allerdings nicht. Gegenüber Blick zeigt er sich überzeugt: "Harry und Meghan werden zusammen bleiben. Jeder profitiert vom anderen." Als besonders starkes Band zwischen den beiden gelten demnach ihre Kinder Archie und Lilibet. Darüber hinaus verbinden sie die Liebe zueinander, der gemeinsame Wunsch nach Unabhängigkeit und das Projekt Sussex, das sie weiterhin eng zusammenschweißt.

Inhaltlich verfolgen der Herzog und die Herzogin durchaus unterschiedliche Schwerpunkte. Harry konzentriert sich vor allem auf das Vermächtnis seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (†36). In einer neuen Masterclass spricht er zudem offen über Trauer, Depressionen und Panikattacken. Auch mit seinem schwierigen Verhältnis zur Königsfamilie setzt er sich weiterhin auseinander. Meghan treibt unterdessen ihr Lifestyle-Label "As Ever" voran und bietet unter anderem Fruchtaufstriche, Honig, Kerzen und Geschenke an. Dabei bezieht sie auch das Familienleben in die Vermarktung ein: In ihrem jüngsten Werbevideo rührt Töchterchen Lilibet Himbeerkonfitüre. Der Insider sieht in dieser Konstellation einen gegenseitigen Vorteil. Harry verschaffe Meghan besondere Aufmerksamkeit, während sie ihm dabei helfe, ein eigenständiges Leben außerhalb des Königshauses aufzubauen. Der Royal selbst betonte zuletzt, niemals länger als zehn Tage von seiner Frau und den Kindern getrennt sein zu wollen. Auf diese Grenze habe sich das Ehepaar gemeinsam verständigt.

Seit Ende August 2026 hält sich die Familie wieder in England auf, wo Archie und Lilibet auch eine Schule besuchen. Ihr Haus im kalifornischen Montecito behalten Harry und Meghan jedoch weiterhin. Wie Page Six berichtete, sollen sie dort auch die Weihnachtstage verbringen. Eine Aussöhnung innerhalb der Familie scheint die Rückkehr nach Großbritannien allerdings nicht zu bedeuten. Vor allem das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (44) gilt nach wie vor als angespannt. Auch die Konflikte mit König Charles III. (77) sind weiterhin ungelöst. Für Meghan bleibt der Aufenthalt in England zudem ein Balanceakt, da ihre Mutter Doria Ragland und ein Teil ihres vertrauten Umfelds in Kalifornien leben.

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Imago Prinz Harry und Meghan nehmen am Scar Tree Walk in Birrarung Marr in Melbourne teil, April 2026

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Getty Images Prinz Harry und sein Sitznachbar verfolgen das Spiel Leicester Tigers gegen Gloucester Rugby im Mattioli Woods Welford Road Stadium

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Mutter Doria Ragland