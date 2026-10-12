Hochzeitsgerüchte um Kim Kardashian und Lewis Hamilton

Bahnt sich bei Lewis Hamilton (41) und Kim Kardashian (45) etwa eine Hochzeit an? Im Fahrerlager des Großen Preises von Singapur machen derzeit entsprechende Gerüchte die Runde. Sky-Moderator Peter Hardenacke griff die Spekulationen während der Vorberichterstattung auf und sprach über ein mögliches Jawort des Formel-1-Stars und der Unternehmerin. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt Kims Anwesenheit an der Rennstrecke. Die 45-Jährige ist an diesem Wochenende tatsächlich in Singapur und zeigte sich am Samstag sowohl im Fahrerlager als auch in der Ferrari-Garage, um Lewis zu unterstützen. Gemeinsame Auftritte gab es bislang allerdings nicht, denn die beiden trafen getrennt voneinander ein. Ob an den Hochzeitsgerüchten etwas dran ist, bleibt völlig offen.

Für zusätzlichen Wirbel sorgte zuletzt eine Behauptung im Netz, wonach Kim und Lewis längst heimlich vor den Traualtar getreten sein sollen. Auf X verbreitete sich dazu ein Screenshot, der angeblich aus der Instagram-Story der vierfachen Mutter stammte und als Beleg für die vermeintliche Hochzeit herhalten sollte. Allerdings stellte sich die Aufnahme als Fälschung heraus. Konkrete Hinweise darauf, dass sich die beiden tatsächlich das Jawort gegeben haben, fehlen somit weiterhin. Abseits der Gerüchte konnte sich Lewis auf der Rennstrecke über ein erfolgreiches Wochenende freuen. Im Sprint belegte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister den zweiten Platz. Auch das Qualifying verlief für den Ferrari-Piloten vielversprechend: Hinter Max Verstappen (29) und seinem Teamkollegen Charles Leclerc (28) sicherte er sich Startplatz drei für das Rennen.

Schon seit Anfang 2026 sorgen Kim und Lewis mit ihren gemeinsamen Auftritten für Liebesgerüchte. Nachdem sie zunächst zusammen in Paris gesichtet worden waren und den Super Bowl besucht hatten, zeigten Aufnahmen im April die beiden beim Baden im Meer vor Malibu. Auch beim Großen Preis von Monaco ließ sich die Unternehmerin wenig später blicken, um den Rennfahrer zu unterstützen. Im September machte Kim die Beziehung schließlich selbst öffentlich, als sie ein romantisches Kussfoto von einer nächtlichen Bootsfahrt auf der Seine in Paris veröffentlichte. Über die Beziehung selbst verraten die beiden bislang jedoch nur wenig.

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, 2026

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Instagram / lewishamilton Kim Kardashian und Lewis Hamilton, August 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Lewis Hamilton, Instagram 2026