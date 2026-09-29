Sensationsklunker: Sind Kim K. und Lewis Hamilton verlobt?

Ein Ring – besser ein XXL-Ring, viele Fragen: Kim Kardashian (45) hat auf Instagram eine neue Bilderstrecke geteilt und damit sofort Spekulationen ausgelöst. Auf der letzten Aufnahme blinkt an ihrem linken Ringfinger ein auffällig großer Diamant, der den Fans in der Kommentarspalte natürlich nicht entgangen ist. Besonders brisant ist auch das Timing: Nur wenige Tage zuvor hatte sich die Unternehmerin gemeinsam mit ihrem Freund, Formel-1-Star Lewis Hamilton (41), sichtlich verliebt in Paris gezeigt – und damit ausgerechnet in der Stadt der Liebe. Ob der Rennfahrer dem Realitystar tatsächlich einen Antrag gemacht hat, ist allerdings bislang ausschließlich spekulativ. Weder Kim noch Lewis haben sich zu dem XXL-Klunker geäußert, eine Bestätigung gibt es daher nicht.

Gegen eine vorschnelle Deutung spricht allerdings ein Detail, das treue Fans des Kardashian-Clans längst kennen. Kim trägt bei Fotoshootings und öffentlichen Auftritten regelmäßig extrem wertvolle Leihschmuckstücke – ein großer Diamant an ihrer Hand muss also nicht zwingend eine Bedeutung haben. Zusätzlichen Stoff für die Gerüchteküche liefert dennoch die noch junge Liebesgeschichte der beiden. Kim und Lewis wurden im Februar 2026 erstmals gemeinsam gesehen, im Juni machten sie ihre Beziehung dann auf Instagram offiziell. Seit dem Liebes-Coming-out zeigten sich die vierfache Mutter und der Leistungssportler immer wieder gemeinsam. Ihre Reisen führten das Paar unter anderem nach Tokio und Monaco, zuletzt waren die beiden in Europa unterwegs. Von einer Verlobung war dabei bislang allerdings nie die Rede.

Sollten sich die Spekulationen tatsächlich bestätigen, wäre es für Kim die vierte Verlobung. Das aktuelle Schmuckstück weckt durch seinen Smaragdschliff dabei Erinnerungen an den Ring, den sie einst von ihrem Ex-Mann Kris Humphries (41) erhalten hatte. Diesen Verlobungsring musste sie allerdings im Zuge der Scheidung wieder zurückgeben. Dass sie das Thema mit Humor betrachtet, machte Kim bereits in einer Folge ihrer Show The Kardashians deutlich. Mit Blick auf ihre bisherigen Verlobungsringe witzelte sie dort: "Ich frage mich, welche Ringform als Nächstes kommt." Ob der in den sozialen Medien präsentierte Diamant darauf eine Antwort liefert, lässt sich ohne eine offizielle Stellungnahme des Paares nicht sagen. Bis dahin bleibt nur das Foto – und die hitzigen Spekulationen.

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https://www.instagram.com/p/Dd1RCxbnOgA/?img_index=20 Kim Kardashian auf einem Instagram-Selfie im September 2026 mit einem sehr großen Diamantring am linken Ringfinger

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, 2026

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Getty Images Kris Humphries und Kim Kardashian im Mai 2011