Kim Kardashian mit Elizabeth Taylors Skorpion-Cape gesichtet

Kim Kardashian (45) sorgt am Set ihrer TV-Serie "All's Fair" mit einem extravaganten Modefund für Rätsel. Für ihre Rolle als Chefin einer ausschließlich von Frauen geführten Scheidungskanzlei trägt der Realitystar laut Daily Mail einen dunklen Abendumhang von Tiziani Roma. Das dunkle Cape besitzt ein elfenbeinfarbenes Seidenfutter, eine dramatische Kapuze und zwei große Skorpione, die auf die Brustpartie gestickt sind. Modekennern kam das Teil sofort bekannt vor: Es gleicht einem berühmten Entwurf des Hauses Tiziani Roma, den Elizabeth Taylor (†79) bereits 1969 trug. Die verstorbene Hollywoodikone trug den Umhang damals bei der Feier zum 40. Geburtstag von Grace Kelly (†52). Ob Kim tatsächlich das Originalstück aus Taylors Garderobe ergattert hat oder am Set lediglich eine originalgetreue Nachbildung trägt, ist bislang nicht bekannt. Weder ein möglicher Kauf noch eine Leihgabe wurden bisher bestätigt.

Elizabeths Skorpion-Cape war nach ihrem Tod Teil einer Versteigerung ihrer persönlichen Sammlung bei Christie's. Damals brachte der Umhang 66.500 Euro ein. Auf den aktuellen Setaufnahmen kombiniert Kim das auffällige Kleidungsstück zusätzlich mit einer opulenten Halskette. Auch Elizabeth setzte einst auf einen spektakulären Begleiter: Sie trug zu dem Look die legendäre Taylor-Burton-Halskette mit einem tropfenförmigen Diamanten von 69,42 Karat. Nach ihrer zweiten Scheidung von Richard Burton verkaufte die Schauspielerin das kostbare Schmuckstück 1979 für 4,5 Millionen Euro an den Juwelier Mouawad. Inflationsbereinigt soll diese Summe heute ungefähr 20,5 Millionen Euro entsprechen. Bei Kims Kette scheint es sich jedoch nicht um genau dieses berühmte Juwel zu handeln. Ob die Unternehmerin das Cape schon bei der Auktion ersteigerte, es später privat erwarb oder für "All's Fair" nur auf eine Kopie zurückgreift, bleibt vorerst offen.

Dass Kim eine große Bewunderin von Elizabeth ist, ist allerdings nichts Neues. Im Jahr 2011 ersteigerte die Unternehmerin drei Diamant- und Jade-Armbänder der Schauspielerin für insgesamt 57.800 Euro. Damals bezeichnete sie Elizabeth öffentlich als ihr Idol und ihre Ikone. Im Juli dieses Jahres lief sie in Paris zudem mit Taylors Diamant-Kronleuchterohrringen über den Laufsteg, deren Wert auf rund 354.000 Euro beziffert wird. Auch andere historische Erinnerungsstücke fanden schon ihren Weg in Kims Sammlung. Dazu gehören Jackie Kennedys Cartier-Uhr und eine Diamantkreuzkette von Prinzessin Diana (†36). Für Aufsehen sorgte 2022 ihr Auftritt bei der Met Gala: Dort trug sie das Jean-Louis-Kleid, das Marilyn Monroe (†36) 1962 berühmt gemacht hatte, als Leihgabe des Ripley's-Museums. Später am Abend wechselte Kim in eine Replik. Historiker äußerten danach Bedenken, dass der empfindliche Stoff des Originals durch den Auftritt beschädigt worden sein könnte.

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Imago Kim Kardashian beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur 2026 auf dem Marina-Bay-Stadtkurs

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Getty Images Tiziani-Umhang vom "Scorpio"-Ball von Prinzessin Gracia Patricia und Dior-Abendkleid von Elizabeth Taylor bei Christie's 2011

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Kevin Winter/Getty Images Elizabeth Taylor