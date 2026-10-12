Prinzessin Kate und Charlotte inkognito in Londons U-Bahn?

Ein ganz gewöhnlicher Waggon, ganz gewöhnliche Fahrgäste – und mittendrin angeblich zwei Mitglieder der britischen Royals: In der Londoner U-Bahn sollen Prinzessin Kate (44) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (11) aufgetaucht sein. Auf einer Aufnahme, die The Sun verbreitete, sind in einem Zug der Elizabeth Line zwei Passagierinnen zu sehen, die dem royalen Mutter-Tochter-Duo erstaunlich ähnlich sehen. Die beiden wirken auf dem Schnappschuss praktisch inkognito und mischen sich ohne großes Aufsehen unter die übrigen Reisenden – ein Anblick, der bei Royalfans für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. Bislang gibt es zudem keine offizielle Bestätigung, dass die Royals tatsächlich in dem Zug saßen. Auch wohin die vermeintlichen prominenten Fahrgäste innerhalb Londons unterwegs gewesen sein könnten, bleibt völlig unbekannt. Damit lässt die überraschende Sichtung weiterhin viel Raum für Spekulationen.

Laut The Sun sollen die vermeintlichen Royals lediglich von Sicherheitskräften begleitet worden sein, die sich ebenfalls sehr unauffällig verhalten hätten. Ein Mitfahrender schilderte die angebliche Begegnung gegenüber dem Blatt als "surreal" und ergänzte: "Das war wirklich völlig unerwartet." So sehr die Ähnlichkeit der beiden Passagierinnen mit Kate und Charlotte auch ins Auge fällt – ein eindeutiger Beleg für ihre Identität ist die Aufnahme nicht. Die Bildqualität und der Blickwinkel lassen reichlich Raum für Spekulationen. Deshalb bleibt weiterhin offen, ob sich Mutter und Tochter tatsächlich unter die Fahrgäste der Elizabeth Line mischten. Ebenso gut könnte der kurze Clip lediglich zwei Doppelgängerinnen zeigen, die den beiden Royals zufällig verblüffend ähnlich sehen. Die Spekulationen rund um die mögliche Fahrt dürften sich damit vorerst nicht eindeutig klären lassen.

Ein solcher Ausflug würde allerdings durchaus zu dem passen, was Kate und Prinz William (44) für ihre drei Kinder anstreben: einen möglichst normalen Alltag trotz royaler Herkunft. Prinz George (13), Charlotte und Prinz Louis (8) werden in der Schule ohne ihre Titel angesprochen und sind dort als George Wales, Charlotte Wales und Louis Wales bekannt. Diese Praxis hat Tradition – schon William und sein Bruder Prinz Harry (42) nutzten während ihrer Schulzeit Wales als Nachnamen, damit der royale Nachwuchs im Klassenzimmer nicht zusätzlich hervorsticht. Ihre Mutter Prinzessin Diana (†36) legte ebenfalls Wert darauf, ihren Söhnen Erlebnisse außerhalb der Palastmauern zu ermöglichen. Die verstorbene Schwiegermutter von Kate unternahm mit William und Harry gewöhnliche Ausflüge, beispielsweise in Fast Food Restaurants. Auf diese Weise sollten die beiden das Leben jenseits des royalen Umfelds aus eigener Erfahrung kennenlernen. Eine Fahrt mit Charlotte wäre somit nicht das erste Mal, dass junge Royals öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2025

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern, Juni 2024

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995