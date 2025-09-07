Darum verzichten Prinz Williams Kids in der Schule auf Titel

Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) kehren nach den Sommerferien in ihre Klassenzimmer zurück, doch auf den Schulfluren werden sie laut People nicht mit ihren königlichen Titeln angesprochen. An der Lambrook Prep School sind die drei royalen Geschwister als George Wales, Charlotte Wales und Louis Wales bekannt. Diese Praxis unterstreicht die Bemühungen der Eltern, Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen – eine Tradition, die bereits bei William und dessen Bruder Prinz Harry (40) begann, als sie noch zur Schule gingen und den Titel Wales als Nachnamen nutzten.

Mit ihrem schlichten Nachnamen orientieren sich George, Charlotte und Louis an den Titeln ihrer Eltern, dem Prinzen und der Prinzessin von Wales. Diese Namensgebung soll den Kindern helfen, sich in ihrer schulischen Umgebung wie normale Schüler zu fühlen und nicht ständig an ihre königlichen Pflichten erinnert zu werden. In ihrem neuen Schuljahr verfolgen die Mini-Royals ihren Lehrplan ganz im Sinne ihrer Eltern, die großen Wert darauf legen, die kindliche Unbeschwertheit ihrer Sprösslinge so lange wie möglich zu bewahren.

William und Kate setzen alles daran, ihren Kindern so viel Normalität wie möglich zu bieten. Deshalb war es für den britischen Thronfolger besonders wichtig, mit seinem Sohn erst über dessen königliche Bestimmung zu sprechen, als der richtige Moment gekommen war. Royal-Experte Robert Lacey (81) schrieb dazu in seinem Buch "Battle of Brothers": "William wollte, dass George in einem geschützten Moment und nicht durch Gerüchte von seiner außergewöhnlichen Zukunft erfährt." Das Gespräch soll daher um Georges siebten Geburtstag stattgefunden haben – ein Meilenstein, der dem Jungen eine kindgerechte und zugleich verantwortungsvolle Einführung in seine künftige Rolle ermöglichte.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William und Prinz George