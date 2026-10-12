Taylor Momsen gedenkt Michelle Trachtenberg zum Geburtstag

Michelle Trachtenberg (†39) hätte am 11. Oktober ihren 41. Geburtstag gefeiert. Für ihre langjährige Freundin Taylor Momsen (33) war das ein Anlass, noch einmal öffentlich an die verstorbene Schauspielerin zu erinnern. Die Sängerin teilte auf Instagram ein Selfie von Michelle und widmete ihr einige liebevolle Worte. "Alles Gute zum Geburtstag, Engel. Ich werde dich immer lieben und vermissen", schrieb sie dazu. Auch Sarah Michelle Gellar (49), die mit Michelle einst für Buffy – Im Bann der Dämonen vor der Kamera gestanden hatte, reagierte auf den Beitrag. "Ich liebe dich, Freundin", kommentierte sie. Michelle war im Februar 2025 überraschend gestorben. Als Todesursache wurden später Komplikationen infolge von Diabetes mellitus festgestellt. Ihr früher Tod hatte bei Freunden, ehemaligen Kollegen und zahlreichen Fans große Bestürzung ausgelöst.

Wie eng Taylor und Michelle miteinander verbunden waren, hatte die Musikerin bereits kurz nach dem Tod ihrer Freundin deutlich gemacht. In einem emotionalen Instagram-Beitrag erinnerte sie sich damals an ihre erste Begegnung 17 Jahre zuvor. Schon zu diesem Zeitpunkt habe sie gewusst, dass sie Freundinnen werden würden. "Sie war klug und frech, mutig und sensibel, verdammt lustig und voller Feuer. Sie war einfach großartig", schwärmte Taylor. Kennengelernt hatten sich die beiden durch die gemeinsame Arbeit an Gossip Girl. Während ihre Serienfiguren Jenny Humphrey und Georgina Sparks nicht unbedingt viel miteinander zu tun hatten, verstanden sich die Schauspielerinnen privat umso besser. Besonders die nächtlichen Telefonate seien Taylor in Erinnerung geblieben. Sie hätten sich alles erzählen können, ohne etwas voreinander verbergen zu müssen. Michelle habe immer zu ihr gehalten, selbst wenn sie einmal im Unrecht gewesen sei.

Dass die Trauer auch lange nach Michelles Tod nicht verschwunden ist, zeigte Taylor im Februar 2026. Zum ersten Todestag ihrer Freundin erzählte sie auf Instagram von einem besonders emotionalen Moment während ihrer Tour. Sie habe allein in einem Hotelzimmer in São Paulo gesessen, als sie plötzlich von einer tiefen Traurigkeit überwältigt worden sei. Zu diesem Zeitpunkt habe sie gar nicht gewusst, welcher Tag gerade war. Erst am nächsten Morgen sei ihr bewusst geworden, dass sich Michelles Todestag zum ersten Mal jährte. "Das Leben ist hart. Ich wünschte... Ich vermisse... Ich wünschte...", schrieb sie damals. Schon in ihrem ersten Abschiedspost hatte Taylor betont, wie viel ihr die gemeinsame Zeit bedeutet habe und wie dankbar sie für ihre Freundschaft sei. Michelle hatte sich unter anderem mit Rollen in "Harriet, die kleine Detektivin", "Buffy – Im Bann der Dämonen" und "Gossip Girl" einen Namen gemacht.

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Collage: Getty Images, Getty Images Taylor Momsen und Michelle Trachtenberg, Collage

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Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

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Getty Images Michelle Trachtenberg und Sarah Michelle Gellar, November 2007