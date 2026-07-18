Taylor Momsen teilt rührende Hommage an Sicherheitsmann (†)

Taylor Momsen (32) hat auf Instagram einen bewegenden Abschiedspost für ihren früheren Sicherheitsmann Mason Haynes veröffentlicht. Der Personenschützer war am 4. Juli bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen – nur zwei Tage vor seinem 53. Geburtstag. Die Sängerin und Schauspielerin teilte eine Reihe gemeinsamer Fotos und wandte sich mit tief persönlichen Worten an ihre Follower. "Mason Haynes war meine Familie, mein Beschützer, mein Vertrauter und einer meiner engsten Freunde", schrieb sie auf der Plattform.

In ihrem Post beschrieb Taylor die besondere Verbindung, die zwischen ihr und Mason entstanden war: "Wenn jemand jedes deiner dunklen Geheimnisse kennt und niemals urteilt, dabei 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche an deiner Seite ist, entsteht eine Verbindung, die schwer zu erklären ist." Sie nannte ihn "einen mächtigen Riesen mit dem weichsten Herzen von allen", der stets die Bedürfnisse anderer vor seine eigenen gestellt habe. Abschließend richtete die 32-Jährige emotionale Worte an ihn: "Ich liebe dich, Mason. Ich kann nicht glauben, dass ich deine Stimme nie wieder hören werde." Außerdem rief sie dazu auf, über eine GoFundMe-Seite Spenden für Masons Familie zu sammeln. Er hinterlässt seine Frau Fay sowie seine Kinder Brooke und Noah.

Auch abseits von Taylor war Mason in Promikreisen kein Unbekannter. Der Sicherheitsprofi arbeitete im Lauf seiner Karriere unter anderem für Kris Jenner (70), Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41). Besonders bekannt wurde, dass er 2016 zu Kims Security-Team gehörte, als die Unternehmerin in einem Pariser Apartment Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls wurde. In der Beschreibung der Spendenseite wird Mason als Beschützer, Mentor und Spaßvogel mit großem Herzen beschrieben. Für viele Menschen in seinem Umfeld war er damit offenbar nicht nur Bodyguard, sondern eine feste und sehr persönliche Stütze.

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Getty Images Taylor Momsen bei der Fashion Week, September 2024

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Getty Images Taylor Momsen bei den MTV Video Music Awards 2025

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter Chicago und Lewis Hamilton