Bis jetzt kein Antrag von Christian: So steht Amira Aly dazu

Steht bei Amira Aly (34) schon bald wieder eine Hochzeit an? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Moderatorin in einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Amira + 1" ganz offen. Einen Antrag von ihrem Partner Christian Düren (36) hat sie bislang nämlich nicht bekommen. Unabhängig davon plagen sie Zweifel, ob sie nach ihrer Scheidung überhaupt noch einmal vor den Traualtar treten möchte. Ihre Vorstellung vom Heiraten habe sich im Laufe der Jahre nämlich deutlich verändert. "Es ist natürlich jetzt anders, als man sich das als Kind immer vorgestellt hat, ist ja klar", erklärt sie in dem Format. "Und dann ist die Frage: Wozu dann noch heiraten?" Offensichtlich haben die romantischen Traumvorstellungen aus Kindertagen einer realistischeren Sichtweise Platz gemacht.

Ganz vom Tisch ist das Thema Ehe bei Amira aber trotzdem nicht. "Romantisch ist es ja trotzdem", räumt sie mit Blick auf eine mögliche Hochzeit in ihrem Podcast ein. Außerdem vertritt die Moderatorin eine recht klare Haltung, sobald zwei Menschen eine Familie gründen. "Wenn man Kinder zusammen hat, dann sollte man auch heiraten", resümiert die "Deutschlands dümmster Promi"-Moderatorin, die ein Kind mit Christian erwartet. Dabei fällt ihr selbst auf, dass diese Aussage nicht zu ihren vorherigen Zweifeln passt. Mit einer Prise Humor stellt sie deshalb fest: "Habe ich mir gerade selber widersprochen? Na gut, ich mache mir ja nicht selber einen Antrag." Eine endgültige Antwort auf die Frage, ob sie noch einmal "Ja" sagen würde, bleibt Amira in der Folge damit schuldig.

Bereits vor einigen Wochen hatte sich die Moderatorin in ihrem Podcast grundsätzlich offen für eine zweite Ehe gezeigt. Damals hatte eine Familienrechtsanwältin sie direkt auf das Thema angesprochen. Besonders persönlich wird ihre Aussage über Eltern mit gemeinsamen Kindern vor dem Hintergrund ihrer aktuellen Situation. Für die Moderatorin ist es das dritte Kind, für das Paar das erste gemeinsame. Aus ihrer früheren Ehe hat sie bereits zwei Söhne. Amira und Oliver Pocher (48) gaben sich 2019 das Jawort. 2023 kam das öffentliche Aus, ein Jahr später folgte die Scheidung. Konkrete Hochzeitspläne gibt es mit Christian bislang noch nicht.

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025