Name für Amira Aly und Christian Dürens Baby steht fest

Bei Amira Aly (34) und Christian Düren (36) ist eine der wichtigsten Entscheidungen vor der Geburt bereits gefallen: Der Name ihrer gemeinsamen Tochter steht fest. In ihrem Podcast "Amira +1" bestätigt die Moderatorin den aktuellen Stand ganz eindeutig: "Ja, wir haben einen Namen." Dabei handelt es sich offenbar längst nicht mehr nur um einen möglichen Favoriten. Im Familienkreis wird der Name sogar schon ganz selbstverständlich benutzt – das ungeborene Baby wird von den werdenden Eltern und den übrigen Angehörigen bereits damit angesprochen. Mit der Öffentlichkeit möchten Amira und Christian diese persönliche Information allerdings nicht teilen. Denn genau wie bei ihren beiden älteren Kindern möchte Amira auch den Namen ihrer Tochter nicht mit ihren Fans teilen. Die Moderatorin hält das Privatleben ihres Nachwuchses konsequent aus den sozialen Netzwerken heraus.

Die entscheidende Inspiration kam bereits früh in Amiras Schwangerschaft – und zwar in einer eher alltäglichen Situation. Bei einem gemeinsamen Pizzaessen in Österreich brachte eine Freundin einen Namen ins Gespräch, der Amira und Christian offenbar sofort überzeugte. "Und dann hat sie diesen einen Namen gesagt und dann haben wir uns beide so angeguckt und wir so: Oh, der ist aber süß", erinnert sich die Moderatorin an den besonderen Augenblick. Nach diesem spontanen Vorschlag mussten die beiden anscheinend nicht mehr lange überlegen. "Seitdem nennen wir sie auch so, also die ganze Familie nennt die Kleine schon so", berichtete sie weiter. Welcher Name es konkret geworden ist, behielt Amira in der Podcastfolge jedoch für sich. Ihre Hörer erfuhren lediglich die Geschichte dahinter – und die stammt eben vom Pizzateller.

Für Amira ist die erwartete Tochter bereits das dritte Kind, für sie und Christian aber das erste gemeinsame Baby. Die bevorstehende Geburt ihrer Tochter feierte die Moderatorin vor Kurzem zusammen mit ihren Gästen bei einer liebevoll gestalteten Babyparty. Auf Instagram teilte sie im Anschluss mehrere Aufnahmen von dem Fest und gewährte ihren Followern damit Einblicke in die Feierlichkeiten rund um ihre Tochter. Im Mittelpunkt der Bilder stand dabei vor allem ein Detail: ihr freigelegter Babybauch. Für den besonderen Anlass war dieser mit zahlreichen funkelnden Glitzersteinen verziert worden. Während Amira ihren Fans damit einige persönliche Momente von der Babyparty zeigte, hält sie sich bei einem entscheidenden Detail weiterhin bedeckt: Wann genau das Baby auf die Welt kommen soll, verriet Amira bislang nicht.

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Juli 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026