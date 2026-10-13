Hochschwanger: Amira Aly stellt schon den Weihnachtsbaum auf

Während die meisten gerade erst die Kürbisgeister schnitzen, duftet es bei Amira Aly (34) schon nach Zimt und Tannengrün: Die hochschwangere Moderatorin lässt Mitte Oktober tatsächlich bereits den Weihnachtsbaum aufstellen und von fachkundigem Personal prächtig schmücken. Auf Instagram zeigt sie, wie ihr Zuhause in ein Weihnachtswunderland verwandelt wird – inklusive XXL-Tanne und beleuchteten Rentieren. Dabei hat sie sich diesmal professionelle Unterstützung ins Haus geholt. "Ich habe mir einfach Hilfe geholt dieses Jahr, denn ich möchte, dass es perfekt wird", erklärt sie ihren Followern. "Und ich brauche einfach Hilfe hier, auch allein schon durch meine körperliche Verfassung, und auch jemanden, der natürlich auch einen ausgezeichneten Geschmack hat." Der Grund für den frühen Start? Amira ist im neunten Monat schwanger und möchte vor der Geburt ihres dritten Kindes alles fertig dekoriert haben.

Die werdende Mama nimmt ihre Community bei den Vorbereitungen selbstredend mit und zeigt stolz, wie die festliche Stimmung langsam, aber sicher in ihrem Haus Einzug hält. Kritik an der frühen Deko will sie nicht hören: "Für alle, die sich jetzt schon wieder beschweren: Es ist jetzt Herbst. Es ist gerade mal ein bisschen kühler. Es ist Mitte Oktober, meine Lieben, Mitte Oktober", stellt sie klar. "Überlegt mal, wie schnell der Oktober dann jetzt schon wieder vorbei ist. Dann ist es ja schon November. Ja, und dann ist auch nicht mehr lange bis Dezember. Und warum sollte man diese schöne, die schönste Zeit des Jahres nur wenige Wochen genießen können? Nein, nicht mit mir!" Ihre Vorfreude kann die Moderatorin kaum bremsen: "Das wird geil. Es wird einfach heute hier der Weihnachtszauber ausbrechen. Ich drehe jetzt gleich die Weihnachtsmusik auf. Dann geht es jetzt ans Eingemachte. Ich freue mich so!" Wenn sie und ihr Partner Christian Düren (36) in wenigen Wochen ihr Baby begrüßen, ist die Deko also längst erledigt.

Dass Amira ein ausgesprochener Fan der besinnlichen Tage ist, wissen ihre Follower längst nicht erst seit gestern. Die Festtage zelebriert sie gern besonders opulent – und das mit beachtlichem Aufwand. Schon im vergangenen Jahr machte sie ihr rund 400 Quadratmeter großes Haus zum ersten Mal weihnachtsfein und ließ dafür einen über vier Meter hohen Tannenbaum aufstellen. Insgesamt 24 Kisten Christbaumschmuck kamen damals zum Einsatz, wie die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) stolz ihrer Community zeigte. In diesem Jahr startet sie wegen der nahenden Geburt eben noch ein paar Wochen früher. So kann sie die Adventszeit anschließend in Ruhe mit Christian und ihrer Familie genießen – ganz ohne Dekostress kurz vor dem Fest.

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

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Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

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