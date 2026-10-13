Mehr als Freundschaft? Lorik Bunjaku äußert sich zu Ariel

Bahnt sich zwischen Lorik Bunjaku (30) und Realitystar Ariel (23) etwa mehr als nur eine Freundschaft an? Im Interview mit Promiflash schwärmt der Realitystar von seinem Draht zu der Influencerin, mit der er bereits gemeinsam vor der Kamera stand. Später begegneten sie sich in der Promi Big Brother Latenightshow erneut, obwohl sie unabhängig voneinander gebucht worden waren. "Wir verstehen uns super. Wir haben gemeinsam was gedreht. Und ja, wir haben uns auch da gut verstanden", erzählt Lorik. Dass sie dann zufällig gemeinsam in der Late-Night-Sendung landeten, habe er lustig gefunden. Zudem stellt er klar, dass Ariel und er verschiedene Managements haben. Über sie könne er nichts Schlechtes sagen. Ob daraus mehr werden könnte? Da bleibt er vorsichtig: "Dafür muss sie mir erst mal beantworten, ob sie überhaupt Single ist nach ihrer Bachelorette-Staffel."

Ob Ariel überhaupt in sein Beuteschema passt, lässt der Realitystar im Promiflash-Gespräch offen. Auf das Äußere komme es ihm nämlich gar nicht so sehr an. Für ihn zählen stattdessen Ausstrahlung, ein gemeinsamer Humor und Intelligenz. "Man muss Ausstrahlung haben. Man muss Humor haben, den man teilen kann. Man braucht ein bisschen Intelligenz, was immer schwierig bei den Reality-Leuten ist", erklärt er gegenüber Promiflash. Zugleich betont er aber, dass sich viele Menschen aus diesem Bereich abseits der Kameras ganz anders zeigten. Bis eine Frau für ihn als mögliche Partnerin infrage komme, müssten daher mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Dabei betrachtet der TV-Bekannte die Sache nicht nur aus seiner eigenen Perspektive. Ihm sei durchaus bewusst, dass eine potenzielle Freundin ebenfalls Erwartungen an ihn habe. Als anspruchslos wolle er sich deshalb nicht darstellen. Mit Blick auf Ariel hält er sich alle Möglichkeiten offen und fasst zusammen: "Schauen wir mal. Wir verstehen uns gut."

Ariel selbst hatte ihren Beziehungsstatus Anfang des Jahres vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp öffentlich zum Thema gemacht. Damals stellte die 23-Jährige klar, nicht wieder fest vergeben zu sein. Ob sich daran inzwischen oder im Zuge ihrer "Bachelorette"-Staffel etwas geändert hat, geht aus Loriks Aussagen nicht hervor. Die Reality-TV-Bekanntheit machte zu dieser Zeit außerdem deutlich, ihr Herz künftig nicht mehr vorschnell verschenken zu wollen. Ein möglicher Partner müsse sie mit mehr überzeugen als nur mit oberflächlichen romantischen Gesten. Damit trifft Loriks vorsichtige Annäherung auf Ariels zuvor geäußerten Wunsch, bei der Wahl eines Partners besonders genau hinzusehen. Während er von ihrem guten Draht schwärmt und eine romantische Entwicklung nicht ausschließt, wartet er offenbar zunächst auf Klarheit über ihren aktuellen Beziehungsstatus. Eine Beziehung oder zumindest ein gemeinsames Date der beiden ist bislang allerdings nicht bestätigt.

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Collage: Imago, Instagram / _ariel__61 Collage von Lorik Bunjaku und Ariel

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Imago Lorik Bunjaku beim Premieren-Event von "The Power" am 28. August 2025 in Berlin

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit