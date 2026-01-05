Kurz vorm Dschungelcamp: Ariel verrät ihren Beziehungsstatus

Für Ariel geht es am 23. Januar ins Dschungelcamp. Doch bevor sich die Reality-TV-Bekanntheit in den australischen Busch verabschiedet, möchte sie noch eine Sache klarstellen: Sie ist nicht wieder in festen Händen. "Leute, wenn ich einen Freund hätte, würde ich es natürlich mit euch teilen. Also höchstwahrscheinlich jedenfalls", betont sie auf Nachfrage eines Instagram-Followers, ob es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin erklärt, dass es ihr wichtig sei, genau zu überlegen, wem sie künftig ihr Herz öffnen möchte: "So schnell werde ich mein Herz nicht vergeben. [...] Da muss wirklich mehr kommen als einfach nur Blumen."

Die alleinerziehende Mutter zeigte sich in ihren Antworten besonders genervt von einer bestimmten Sorte Mann: unreif, ziellos und nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung. Sie kritisierte: "In dieser Reality-Bubble... Sie sind gefühlt alle 30 und möchten nichts Ernstes, nur Spaß haben, keine Zukunftsorientierung." Ariel machte deutlich, dass in ihrem Leben kein Platz für Männer ist, die keine Pläne und Ziele verfolgen. Stattdessen wünscht sie sich jemanden, der ausschließlich sie will und Wert auf gemeinsame Zeit legt: "Für mich gibt es nichts Unattraktiveres als einen Mann, der nicht weiß, was er will, [...]. Ich habe keine Zeit dafür. Mein Leben sieht anders aus."

Neben ihrer Karriere im Reality-TV und ihrer bevorstehenden Teilnahme am Dschungelcamp ist Ariel vor allem Mutter, was sie offenbar auch in der Partnerwahl beeinflusst. Sie möchte klare Strukturen in ihrem Leben – und keinen Mann, der "in Klubs gammelt". "Das ist so abtörnend", betont die Love Fool-Bekanntheit und fügt hinzu: "Was ist das? Das ist so unattraktiv. Ich kann eigentlich gar nichts mehr Schönes über Männer sagen. Ehrlich, die sind alle noch so kleine Kinder. Und ich frage mich, wann die erwachsen werden."

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / _ariel__61 Ariel mit ihrer Tochter Ileyna, September 2025

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026