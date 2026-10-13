So viel hat Amira Aly während der Schwangerschaft zugenommen

Bei Amira Aly (34) steht die Geburt ihres dritten Kindes kurz bevor – und die Moderatorin lässt ihre Community an den letzten Wochen der Schwangerschaft teilhaben. In ihrem Podcast "Amira +1" sprach sie jetzt ganz offen über ihre Kilos auf der Waage. "Ich bin aktuell im dritten Trimester, also im neunten Monat, und habe knapp zehn Kilo zugenommen", verriet sie dort. Mit diesem Wert zeigt sich die werdende Mama rundum zufrieden. Zum Vergleich zog sie ihre beiden vorherigen Schwangerschaften heran, bei denen die Zahl auf der Waage deutlich höher ausfiel. Ich bin richtig stolz auf mich, obwohl ich es jetzt gar nicht bewusst gemacht habe. Bei den Jungs habe ich beide Male 14 Kilo zugenommen", erzählte sie in dem Podcast. Bewusst auf ein bestimmtes Gewicht hingearbeitet habe sie demnach nicht. Dennoch freut sich die werdende Dreifachmama darüber, dass es bislang bei knapp zehn zusätzlichen Kilogramm geblieben ist.

Auch zur bevorstehenden Entbindung gab die 34-Jährige ein paar Details preis. Ihre Tochter werde definitiv früher auf die Welt kommen, verriet sie. Den genauen Termin behält Amira jedoch für sich und möchte ihn nicht öffentlich machen. Fest steht hingegen, wie die Kleine das Licht der Welt erblicken wird: Eine natürliche Geburt ist nicht geplant. "Es wird ein Kaiserschnitt", stellte die Moderatorin im Podcast klar. Der Grund dafür liegt in ihrer Vorgeschichte: Ihre beiden Söhne hat sie bereits per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Nach diesen zwei Geburten hat ihr ein Arzt nun ausdrücklich von einer natürlichen Entbindung abgeraten. Deshalb ist auch für ihr drittes Kind ein geplanter Kaiserschnitt vorgesehen. Weitere Einzelheiten zu dem Termin behält die Podcasterin für sich. Damit bleibt zwar offen, an welchem Tag die Kleine zur Welt kommen wird – Amira macht jedoch deutlich, dass die Geburt noch vor dem ursprünglich errechneten Zeitpunkt stattfinden soll.

Für Amira ist das ungeborene Mädchen bereits das dritte Kind. Aus ihrer früheren Ehe hat die Moderatorin zwei Söhne. Die kleine Tochter ist allerdings das erste gemeinsame Baby mit ihrem Partner Christian Düren. Schon vor wenigen Wochen hatte Amira ihre Follower über den Verlauf der Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten. Bei einem Kontrolltermin rund 20 Tage zuvor befand sie sich bereits im letzten Trimester. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich am CTG, gab aber direkt Entwarnung: "Macht euch keine Sorgen, ganz normaler Check-up-Termin heute." Danach folgte die Erleichterung: "Und alles ist gut, die Kleine ist prächtig entwickelt und ihr geht es wirklich sehr, sehr gut." Viel Neues fürs Familienalbum gab es allerdings nicht, denn das Baby wollte sich beim Ultraschall wieder nicht zeigen. Amira nahm es mit Humor: "Also, sie liebt jetzt schon den großen Auftritt. Sie macht es spannend."

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Instagram / amiraaly Amira Aly, hochschwanger

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2026