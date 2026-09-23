Letztes Trimester: Amira Aly gibt Schwangerschaftsupdate

Amira Aly (33) steuert auf die Zielgerade ihrer Schwangerschaft zu. Die werdende Dreifachmutter befindet sich bereits im letzten Trimester und nimmt ihre Follower auf Instagram nun mit zu einem Kontrolltermin. In ihrer Story zeigte sie sich an ein CTG angeschlossen, gab jedoch sofort Entwarnung: "Macht euch keine Sorgen, ganz normaler Check-up-Termin heute." Bei der Untersuchung erhielt Amira erfreuliche Nachrichten über ihre ungeborene Tochter. "Und alles ist gut, die Kleine ist prächtig entwickelt und ihr geht es wirklich sehr, sehr gut", berichtete sie ihren Fans erleichtert. Das Mädchen ist das erste gemeinsame Kind der Moderatorin und ihres Partners Christian Düren (36).

Wie Amira in ihrem Update weiter erzählte, liegt ihre Tochter inzwischen schon sehr tief. Richtig zeigen wollte sich die Kleine bei der Untersuchung allerdings mal wieder nicht – neue Ultraschallbilder gab es für die werdenden Eltern deshalb nicht. Die Moderatorin nahm das Versteckspiel ihres Nachwuchses mit Humor: "Also, sie liebt jetzt schon den großen Auftritt. Sie macht es spannend", scherzte sie auf Instagram. Neben den Arztterminen machen Amira derzeit vor allem Rückenschmerzen zu schaffen. Christian organisierte seiner Partnerin deshalb kurzerhand ihre allererste Schwangerschaftsmassage. Ganz so wohltuend wie erhofft war die Behandlung für die Schwangere anscheinend nicht. Ihr knappes Fazit lautete: "Ja, hab ich mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt."

Mit ihrer Tochter wachsen Amira und Christian zu einer Patchworkfamilie zusammen. Während es für den Moderator das erste Kind ist, bringt Amira ihre beiden Söhne aus der Ehe mit Oliver Pocher (48) in die Beziehung mit. Der Comedian hatte erst vor wenigen Tagen öffentlich Zweifel an der Zukunft der Beziehung seiner Exfrau geäußert. Für die Zeit nach der Geburt sagte er der neuen Familienkonstellation sogar eine schwierige Phase voraus. Von den kritischen Worten ihres Ex-Mannes lässt sich Amira in ihren Instagram-Updates jedoch nichts anmerken. Amiras aktueller Einblick konzentriert sich dagegen auf die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft und den gemeinsamen Alltag mit Christian. Wann genau die kleine Tochter das Licht der Welt erblicken wird, verrieten die beiden bislang nicht.

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Imago Amira Pocher bei der Beauty 2024 in der Messe Düsseldorf

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Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, August 2026