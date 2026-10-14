"Innerlich geblutet": Amira Aly packt über zweite Geburt aus

Amira Aly (34) erwartet derzeit ihr drittes Kind. Kurz vor der Geburt ihrer Tochter erinnert sich die Moderatorin nun an einen dramatischen Moment aus ihrer Vergangenheit. In einer neuen Folge ihres Podimo-Podcasts "Amira +1" erzählt sie von der Entbindung ihres zweiten Sohnes im Jahr 2020. Damals kam es zu einer lebensgefährlichen Komplikation: Amira erlitt eine sogenannte Uterusruptur, bei der die Gebärmutter einreißt. Ihr Sohn, der heute fünf Jahre alt ist, musste deshalb per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt werden. "Es hatte innerlich geblutet. Das hätte richtig übel ausgehen können, wenn wir uns länger Zeit gelassen hätten", erinnert sich die 34-Jährige. Da bereits ihr erster Sohn, inzwischen sechs Jahre alt, durch einen Kaiserschnitt geboren wurde, ist ihre medizinische Vorgeschichte auch für die anstehende Entbindung von großer Bedeutung.

Aufgrund der Komplikationen bei ihrer letzten Entbindung raten die Ärzte Amira ausdrücklich von einer natürlichen Geburt ab. Ihre Tochter soll deshalb noch vor dem errechneten Termin per Kaiserschnitt zur Welt kommen. "Die Kleine wird definitiv früher kommen und es wird wieder ein Kaiserschnitt", verrät die Moderatorin. Zuvor müssen die Mediziner allerdings ihre früheren Kaiserschnittnarben genau untersuchen und prüfen, "wie fest sie sind, wie dick sie sind". Wann der Eingriff stattfinden wird, ist deshalb noch offen. "Von daher wissen wir nicht genau, wann das Kind zur Welt kommt. Ich bin aktuell im dritten Trimester, also im neunten Monat", erklärt Amira. Trotz der engmaschigen Kontrollen geht es ihr und ihrer ungeborenen Tochter derzeit gut.

Abgesehen von den medizinischen Vorsichtsmaßnahmen verläuft Amiras dritte Schwangerschaft bislang offenbar ziemlich unkompliziert. Die Moderatorin fühlt sich körperlich fit und hat nach eigenen Angaben knapp zehn Kilogramm zugenommen. Bei ihren beiden Söhnen waren es jeweils rund 14 Kilogramm gewesen. Diesmal konnte sie länger Sport treiben, normal essen und blieb von typischen Schwangerschaftsbeschwerden wie Übelkeit, Heißhungerattacken oder starken Stimmungsschwankungen weitgehend verschont. Für Amira und ihren Partner Christian Düren (36) beginnt mit der Geburt ihrer Tochter bald ein neuer Lebensabschnitt. Während die 34-Jährige bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher (48) hat, wird Christian zum ersten Mal Vater.

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Imago Amira Aly beim ersten Spatenstich für die neue Merkur Spielbank in Siegburg, 25.03.2025

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Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025

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