Nach Vorsorge: Sarah Kuttner macht Brustkrebsdiagnose publik

Sarah Kuttner (47) hat traurige Gewissheit: Bei der Moderatorin und Autorin wurde Brustkrebs diagnostiziert. Diese Nachricht teilte sie selbst in einer neuen Folge ihres Podcasts "Das kleine Fernsehballett" mit ihren Hörern. "Ich habe mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen. Es ist ein mittelschwerer. Es ist ein richtig schönes Mittelmaß", erklärte sie dort. Konkret handelt es sich um einen drei Zentimeter großen Tumor in ihrer rechten Brust, der nun behandelt werden soll. Körperliche Beschwerden verspüre sie aktuell nicht. Noch zwei Wochen zuvor hatte die 47-Jährige in dem Podcast mit Humor von ihrem Termin bei der Frauenkrebsvorsorge berichtet. Inzwischen ist aus dem damaligen Verdacht Gewissheit geworden. Sarah muss sich nun mit der Diagnose beschäftigen und gemeinsam mit ihren Ärzten die nächsten Behandlungsschritte planen. Welche Therapie genau auf sie zukommt, ist derzeit noch nicht vollständig geklärt.

In nächster Zeit stehen für sie zahlreiche Arzttermine, Operationen und weitere Untersuchungen an, mit denen noch offene medizinische Fragen geklärt werden sollen. Ob zusätzlich eine Chemotherapie nötig wird, steht bislang nicht fest. Davon hängt womöglich auch ab, ob ihre für 2027 geplante Podcasttour stattfinden kann – nach aktuellem Stand spricht dagegen aber nichts. Alle anstehenden Lesungen sagt die Autorin hingegen ab. Die Situation sei "anstrengend für die Birne", weshalb sie die Veranstaltungen momentan nicht stemmen könne, so die Erklärung im Podcast. Ihr Format selbst möchte sie gemeinsam mit Stefan Niggemeier vorerst weiterhin aufnehmen – diese Routine im Alltag tue ihr nach eigener Aussage gut. Ihre Fans hatte sie zuvor eindringlich darum gebeten, ihr bloß keine Reaktionen zu schicken. Zu ihrer Erleichterung hielt sich ein Großteil der Community tatsächlich daran.

Ausgangspunkt der Diagnose war eine ganz gewöhnliche Krebsvorsorge. Dabei war in Sarahs Brust ein auffälliger Befund entdeckt worden, der weiter abgeklärt werden musste. Auf Instagram berichtete sie nach einer Biopsie an der Brust: "Ich komme gerade von der Biopsie. Man hat mir fünfmal in die Brust geschossen." Trotz ihrer vorherigen Angst klang sie danach erleichtert und sagte, der Eingriff sei "voll aushaltbar oder noch nicht mal unangenehm" gewesen. Damals fehlte die endgültige Diagnose noch, weil die Laborergebnisse erst in den folgenden Tagen erwartet wurden. Orientierung habe ihr zu dem Zeitpunkt aber bereits die Mammografie gegeben. Damit habe man "halbwegs ein Gefühl, was es ist", erklärte sie in ihrer Story. Und sie schob beruhigend nach: "Innerhalb von dem, was es ist, ist es, glaube ich, ganz okay."

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Imago Bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im NDR Fernsehstudio Lokstedt: Sarah Kuttner, Hamburg, 17.10.2025

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Imago Premiere von "Lieber Kurt" im Zoo Palast: Sarah Kuttner auf dem roten Teppich

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