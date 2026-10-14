Prinzessin Kate verrät den süßen Familiennamen für Louis

Immer wieder gewährt die Prinzessin von Wales einen kleinen Einblick in die britische Königsfamilie – so auch bei einem Besuch in Nordirland vor wenigen Tagen. Dort unterhielt sie sich mit einem wissbegierigen Schulkind, das ganz neugierig nach Kates (44) eigenen Kindern und deren Namen fragte. Wie Hello! berichtet, antwortete die Frau von Prinz William (44) mit einem Lächeln: "Danke, dass du fragst. Ich habe George und Charlotte, und der Kleine heißt Louis." Besonders putzig daran: Prinz Louis ist inzwischen immerhin schon acht Jahre alt und damit längst kein Baby mehr. Für seine Mutter bleibt er offenbar trotzdem "der Kleine" der Familie – ob der Achtjährige selbst das genauso sieht, ist allerdings eine andere Frage.

In der Vergangenheit hat Prinzessin Kate schon öfter durchblicken lassen, dass das Nesthäkchen eine Reihe niedlicher Spitznamen in der Familie hat. So wurde sie schon dabei gehört, wie sie ihn "Lou Lou" oder "Lou Bug" genannt hat. Natürlich haben auch ihre anderen Kinder Kosenamen bekommen. Prinzessin Charlotte (11) wird angeblich immer wieder "Lottie" genannt, während Prinz George (13) von seinen Mitschülern am berühmten Eton College einen ganz besonderen Namen erhalten hat. Dort wird er von seinen Freunden wohl nur "PG" genannt. Kate und William sollen sich einen Spaß erlaubt und angeblich begonnen haben, daraus "PG Tips" oder kurz "Tips" zu machen – nach der klassischen britischen Teemarke.

Die Namen der britischen Königsfamilie sind weltbekannt. Genau deshalb nutzen die Kinder in der Schule wohl auch einen anderen Nachnamen. Wie das Magazin berichtete, stehen George, Louis und Charlotte unter dem Nachnamen "Wales" auf den Klassenlisten. Der Name ist nicht weit hergeholt – immerhin sind Kate und William Prinzessin und Prinz von Wales. Bis 2022 wurden alle drei unter dem Nachnamen "Cambridge" geführt, da ihre Eltern noch Herzog und Herzogin von Cambridge waren. Während George mittlerweile auf das traditionsbehaftete Eton College geht, besuchen Charlotte und Louis aktuell die Lambrook Prep School.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis auf dem Weg zum Buckingham-Palast bei Trooping the Colour in London

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinz Louis bei Trooping the Colour 2026

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Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court