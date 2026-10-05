Diese Namen nutzen George, Charlotte und Louis in der Schule

Im Klassenzimmer sind Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) offenbar deutlich weniger royal unterwegs, als ihre Titel vermuten lassen. Mitschüler und Lehrkräfte sprechen die drei Kinder von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) nämlich nicht mit ihren vollständigen Namen und Titeln an. Stattdessen stehen sie laut Hello! auf den Klassenlisten schlicht als George Wales, Charlotte Wales und Louis Wales. "Wales" dient dabei gewissermaßen als Nachname und leitet sich vom Titel ihrer Eltern ab: William und Kate sind Prinz und Prinzessin von Wales. George besucht seit September das traditionsreiche Eton College in Berkshire, während seine jüngeren Geschwister weiterhin auf die Lambrook Prep School gehen.

Ganz neu ist dieses Prinzip für die drei allerdings nicht. Bis zum Herbst 2022 wurden sie in der Schule als George Cambridge, Charlotte Cambridge und Louis Cambridge geführt. Damals trugen ihre Eltern noch die Titel Herzog und Herzogin von Cambridge. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022 und der Thronbesteigung von König Charles III. (77) änderte sich das. William und Kate wurden Prinz und Prinzessin von Wales – und damit wechselte auch der Name, unter dem ihre Kinder im Schulalltag bekannt sind. Für George begann im vergangenen Monat zudem ein neuer Lebensabschnitt: Der 13-Jährige startete sein erstes Schuljahr in Eton und wurde an seinem ersten Tag von William und Kate begleitet. Charlotte ist inzwischen elf Jahre alt, Louis acht. Die beiden gehen weiterhin gemeinsam nach Lambrook.

Die Verwendung des elterlichen Titels als eine Art Nachname hat in der britischen Königsfamilie Tradition. Auch William und sein Bruder Prinz Harry (42) waren während ihrer Schulzeit und später beim Militär als William Wales und Harry Wales bekannt. Ihr Vater Charles war damals Prinz von Wales. Mit seinem Wechsel nach Eton folgt George nun außerdem seinem Vater: William besuchte das Jungeninternat von 1995 bis 2000, Harry von 1998 bis 2003. George verbringt seine Schulzeit damit an demselben Ort wie einst sein Vater, während Charlotte und Louis vorerst in ihrem vertrauten Umfeld in Lambrook bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinz Louis bei Trooping the Colour 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court

Anzeige Anzeige

Getty Images Ankunft von Prinz George am Eton College mit Catherine, Princess of Wales, und Prinz William, Prince of Wales