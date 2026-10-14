Verlobt mit Billy Ray? Liz Hurley sorgt mit Ring für Wirbel

Elizabeth Hurley (61) sorgt auf Instagram für reichlich Diskussionsstoff. Im gemütlichen Waffelbademantel posierte die Schauspielerin am Set der Produktion "The 'Burbs" in ihrem Trailer. Ein Detail springt den Fans dabei direkt ins Auge: Am linken Ringfinger prangt ein auffallend großer Diamantring. Die Schnappschüsse entstanden hinter den Kulissen der Serie, in der Elizabeth in der Rolle der Bev Fisher vor der Kamera steht. Ob der funkelnde Hingucker tatsächlich auf eine Verlobung mit Partner Billy Ray Cyrus (65) hindeutet oder lediglich als Kostümteil dient, bleibt vorerst offen. Da das Paar bisher keine Verlobung bestätigt hat und auch Elizabeth in ihrem Post dazu schwieg, kocht die Gerüchteküche in den Kommentaren hoch.

Ein Follower traf den Nerv der Spekulationen und fragte unter dem Beitrag direkt: "Sollten wir Sie also Mrs. Cyrus oder Mrs. Fisher nennen?" Kennengelernt hatten sich Elizabeth und der Country-Musiker 2022 am Set der Weihnachtskomödie "Christmas in Paradise". Aus der beruflichen Chemie entwickelte sich schließlich Liebe: Seit April 2025 sind die beiden offiziell ein Paar. Seither zeigten sie sich regelmäßig gemeinsam auf dem roten Teppich und machten aus ihren Gefühlen kein Geheimnis. Ob nun der nächste Schritt folgt, verrieten beide nicht – weder Elizabeth noch Billy Ray äußerten sich bislang zu den brodelnden Gerüchten um den auffälligen Klunker.

Dass die Beziehung für viele überraschend kam, kann die Britin gut nachvollziehen. Im vergangenen Jahr verriet sie laut Page Six: "Ich glaube, die Leute fanden es ein wenig überraschend, dass Billy und ich zusammen sind. Für mich ist es nicht überraschend, weil wir uns tatsächlich ziemlich ähnlich sind und uns ausgesprochen gut verstehen. Wir lachen beide sehr gerne und wir lieben beide das Landleben. Und wir lieben beide Countrymusik, wir lieben beide Filme. Wir haben eine Menge gemeinsam." Für Elizabeth wäre es übrigens nicht der erste Verlobungsring: Ex-Ehemann Arun Nayar schenkte ihr einst einen 15,09-Karat-Diamanten. Später folgte eine Verlobung mit Cricket-Star Shane Warne (†52) und dessen Neun-Karat-Saphir – zur Hochzeit kam es damals allerdings nicht.

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elizabethhurley1 Liz Hurley im Oktober 2026 am Set von "The Burbs"

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Liebespaar

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus