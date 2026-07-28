Darum funktioniert Liz Hurleys Liebe mit Billy Ray so gut

Elizabeth Hurley (61) und Billy Ray Cyrus (64) sind frisch verliebt – und zeigen, dass Liebe auch über Ozeane hinweg funktionieren kann. Die britische Schauspielerin und der US-amerikanische Countrysänger pendeln momentan zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich, um ihre Beziehung zu leben. Wie Elizabeth die Fernbeziehung meistert und was die beiden so gut zusammenpassen lässt, verriet sie jetzt gegenüber E! News: "Wir sind sehr glücklich miteinander. Wir genießen es wirklich, diese Balance zwischen Amerika und dem Vereinigten Königreich hinzubekommen. Er ist seit 35 Jahren in Amerika ansässig – in Tennessee."

Trotz der Distanz haben die beiden eine starke Gemeinsamkeit gefunden, die ihrer Beziehung ein stabiles Fundament gibt: Beide lieben das Landleben. "Das Schöne ist, dass er sehr ländlich lebt, wo er in Tennessee ist. Ich lebe sehr ländlich, wo ich bin. Und das ist eine wirklich wichtige Sache in unserer Beziehung – keiner von uns möchte ständig unterwegs sein", erklärte Elizabeth. Statt Partys und gesellschaftlichen Verpflichtungen bevorzugen die beiden ein ruhigeres Leben: gemütliches Zuhausesein auf dem Land, viel Zeit in der Natur und gemeinsames Beobachten von Greifvögeln. Zuletzt haben sie sogar die Kultserie "Unsere kleine Farm" geschaut. "Wir haben gerade zusammen 'Unsere kleine Farm' geschaut und dachten: 'Das könnten wir auch! Wir könnten in den Prärien gelebt haben'", erzählte die Schauspielerin mit Begeisterung.

Neben ihrer neuen Liebe beschäftigt Elizabeth auch die Karriere ihres Sohnes Damian Hurley (24), den sie mit ihrem Ex Steve Bing (†55) hat. Der 24-Jährige ist inzwischen selbst als Model und Schauspieler in der Branche aktiv. Elizabeths Verhältnis zum Showbusiness ist dabei durchaus zwiespältig: "Ich wollte einfach, dass er das macht, was er machen möchte, damit er wirklich seinem Herzen und seinen Träumen folgen kann. Es ist ein böses Geschäft, und man bekommt viele Türen vor der Nase zugeschlagen", so die Schauspielerin. Dennoch macht sie sich keine allzu großen Sorgen um ihren Sohn: "Er ist ziemlich zäh. Er ist wahrscheinlich zäher als ich, und ich bin ziemlich zäh. Also wird es ihm gut gehen."

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Liebespaar

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Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley an Ostern 2026

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Getty Images Damian Hurley, Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus bei den Olivier Awards 2026 in der Royal Albert Hall, London