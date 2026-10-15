Erste Fotos von Herzogin Meghan & Prinz Harry in Nottingham

Am Donnerstag zeigten sich Herzogin Meghan (45) und Prinz Harry (42) zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr nach England wieder Seite an Seite bei einem offiziellen Termin. Die ersten Bilder des Tages entstanden in Nottingham, wo das Paar laut Gala einen straffen Zeitplan absolvierte. Unter anderem stattatteten die Sussexes dem Community Recording Studio im Stadtteil St. Ann's einen Besuch ab. Das dortige Projekt setzt sich für von Gewalt betroffene Jugendliche ein und liegt dem Herzog bereits seit Jahren sehr am Herzen. Für Meghan war es das allererste gemeinsame Engagement im Rampenlicht, nachdem die Familie ihren Lebensmittelpunkt Ende August wieder nach Großbritannien verlegt hat. Harry war in den vergangenen Wochen bereits mehrfach in seiner alten Heimat unterwegs und nahm dort verschiedene Verpflichtungen wahr. Seine Frau hielt sich bis zu diesem Donnerstag hingegen im Hintergrund und war bei keinem der Termine an seiner Seite zu sehen.

Der Ablauf erinnerte stark an die alten Zeiten der Königsfamilie – mit Händeschütteln, Smalltalk und Terminen im Akkord. Offiziell im Dienst der Krone sind die beiden jedoch nicht mehr unterwegs. Der Palast stellte erst vor Kurzem klar, dass Harry und Meghan als Privatpersonen agieren und keine aktiven Royals mehr sind. Dass die Reise nach Nottingham ging, hat einen emotionalen Hintergrund: Die Stadt ist für ihre Liebesgeschichte ein historischer Ort. Genau dort absolvierten sie am 1. Dezember 2017, kurz nach ihrer Verlobung, ihren allerersten gemeinsamen Auftritt im Rampenlicht. Mit dem Besuch schließt sich für das Paar also ein ganz besonderer Kreis. Im Mittelpunkt stand zugleich ein soziales Projekt, zu dem der Herzog bereits seit Längerem eine enge Verbindung pflegt.

Der Umzug der Sussexes Ende August 2026 kam für die Öffentlichkeit völlig aus dem Nichts: Meghan und Harry packten zusammen mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in Montecito die Koffer und kehrten nach Großbritannien zurück. Seitdem wohnt die vierköpfige Familie auf einem privaten Anwesen vor den Toren Londons, das nichts mit dem royalen Immobilienbesitz zu tun hat. Um die Privatsphäre zu schützen, bleibt die genaue Adresse streng geheim. Für Archie und Lilibet begann im September der Alltag an einer britischen Schule. Das Vereinigte Königreich soll erst einmal der langfristige Lebensmittelpunkt bleiben – ob der Aufenthalt dauerhaft sein wird, steht allerdings noch in den Sternen. Als möglicher persönlicher Hintergrund der Rückkehr gilt Harrys Heimweh nach England, über das er in der Vergangenheit bereits mehrfach gesprochen hatte. Was den Sinneswandel des Paares letztlich ausgelöst hat, haben Meghan und Harry bis heute nicht erklärt.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Community Recording Studio in Nottingham

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026