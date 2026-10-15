Herzogin Meghan ist froh, wieder in Großbritannien zu sein

Meghan Markle (45) scheint sich über ihre Rückkehr nach Großbritannien zu freuen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (42) besuchte die Herzogin von Sussex am Donnerstag die englische Stadt Nottingham und zeigte sich dabei bestens gelaunt. Wie der britische Express berichtet, nahm sich das Paar vor dem Community Recording Studio rund 20 Minuten Zeit, um mit wartenden Fans zu sprechen. Dabei verriet Meghan auch, wie sie über ihren Aufenthalt in ihrer früheren Wahlheimat denkt. "Es ist schön, wieder hier zu sein", erklärte sie gegenüber einem Anhänger. Auch das Wetter schien es der ehemaligen Schauspielerin angetan zu haben. "Schön, das Wetter ist so wunderbar. Es macht so viel Spaß, so viel Spaß", schwärmte sie. Für ihren öffentlichen Auftritt hatte Meghan ein komplett bordeauxrotes Outfit gewählt, mit dem sie die Blicke auf sich zog.

Bei ihrer Ankunft wurden Meghan und Harry von den wartenden Menschen begeistert begrüßt. Als die beiden aus einem dunklen Range Rover stiegen, rief ihnen eine Frau zu: "Wir lieben dich, Herzogin Meghan, wir lieben dich." Anschließend nahmen sich die Sussexes Zeit für Selfies, Umarmungen und Händeschütteln. Unter den Schaulustigen befand sich auch die 22-jährige Studentin Abigail Heckford, die den Besuch im Rahmen eines Hochschulprojekts verfolgte. Sie zeigte sich überrascht, dass sich nicht noch mehr Menschen versammelt hatten. "Es ist ein großes Nachrichtenereignis. Es ist eine große Sache für einen Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Ich hätte gedacht, dass mehr Leute hier wären", erklärte sie. Andere Fans waren dagegen einfach glücklich über die Gelegenheit, das Paar persönlich zu sehen. Die ebenfalls 21-jährige Nicola Taylor aus Nottingham berichtete, dass sie Harry und Meghan schon seit ihrer Schulzeit möge und sich darauf gefreut habe, die beiden endlich begrüßen zu können.

Eine besonders herzliche Geste hatte sich eine weitere Besucherin namens Nichola überlegt. Sie war frühzeitig zum Veranstaltungsort gekommen und hatte einen Luftballon in Form eines Einhorns mitgebracht, den sie Meghan und Harry für ihre Kinder Archie (7) und Lilibet (5) überreichte. "Sie haben Kinder, ich habe Kinder, und ich habe etwas mitgebracht, von dem ich dachte, dass es den Kindern gefallen würde", erklärte die Frau gegenüber dem Express. Harry habe daraufhin scherzhaft gefragt, woher sie wisse, dass seine Kinder Einhörner mögen. Ihre Antwort: "Alle Kinder mögen Einhörner." Die Anhängerin betonte außerdem, dass sie dem Paar trotz der häufigen öffentlichen Kritik weiterhin die Treue halte. Ihrer Meinung nach seien viele der negativen Reaktionen ungerechtfertigt. "Wir lieben sie und zeigen unsere Unterstützung; sie sind immer willkommen", stellte sie klar. Besonders Harry verbinde ihrer Ansicht nach viel mit Nottingham.

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Community Recording Studio in Nottingham