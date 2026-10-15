Katie Price löscht Fotos von Lee und bereitet Scheidung vor

Katie Price (48) scheint endgültig mit ihrer Ehe mit Lee Andrews abgeschlossen zu haben. Rund einen Monat nach der Trennung hat das ehemalige Glamourmodel nun auch auf Social Media einen deutlichen Schlussstrich gezogen. Auf ihrem Instagram-Profil sind sämtliche gemeinsamen Fotos mit ihrem Noch-Ehemann verschwunden. Auch seine bisherigen Likes und Kommentare unter ihren Beiträgen sind nicht mehr zu finden, was darauf hindeutet, dass die Britin ihn möglicherweise blockiert hat. Während Lee nach seiner Entlassung aus dem Dubaier Gefängnis Al Awir offenbar seine Rückkehr nach Großbritannien vorbereitet, beschäftigt sich Katie bereits mit den möglichen Folgen einer Scheidung. Wie The Sun berichtet, befürchtet die fünffache Mutter, dass die Trennung nicht nur langwierig, sondern auch kostspielig werden könnte. Besonders ihr eigenes Vermögen möchte der Realitystar offenbar schützen. Nach den turbulenten vergangenen Monaten scheint sie deshalb auch online keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex-Partner haben zu wollen.

Lee hatte zuvor vier Monate in einem Gefängnis in Dubai verbracht. Nach seiner Freilassung richtete er eine Spendenseite ein, um Geld für eine Kaution beziehungsweise seine Rückreise nach Großbritannien zu sammeln. Diese Entwicklung soll bei Katie zusätzliche Sorgen ausgelöst haben. "Katie ist entschlossen, nicht wieder in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Sie hat wirklich hart gearbeitet, um genug Einkommen für ein komfortables Leben zu haben – mit ihrem OnlyFans-Account und verschiedenen anderen Projekten, aber sie weiß nur zu gut, wie leicht alles verloren gehen kann", erklärte ein Insider gegenüber The Sun. Besonders die möglichen finanziellen Forderungen ihres Noch-Ehemanns sollen der Unternehmerin Sorgen bereiten. "Es besteht die echte Sorge, dass Lee versuchen wird, sich die Hälfte ihres Vermögens zu nehmen", behauptete die Quelle weiter. Katie wolle auf keinen Fall Lees "nächster Betrug" werden. Dennoch hoffe sie darauf, dass die beiden ihre Ehe möglichst einvernehmlich beenden können.

Die Trennung von Katie und Lee wurde bereits im September bekannt. Nach nur rund acht Monaten Ehe soll die Britin ihrem Partner damals per WhatsApp mitgeteilt haben, dass ihre Beziehung beendet sei. Ausschlaggebend seien neue Erkenntnisse über seine tatsächlichen finanziellen Verhältnisse gewesen. Zuvor soll Lee behauptet haben, über ein Kryptokonto mit einem Guthaben von 37 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 43 Millionen Euro, zu verfügen. Als Katie die Angaben überprüfte, habe sie dort allerdings lediglich rund 2,20 Pfund beziehungsweise 2,50 Euro entdeckt. Bis die beiden auch offiziell geschieden sind, dürfte es jedoch noch dauern. Nach englischem Recht kann ein Scheidungsantrag frühestens zwölf Monate nach der Hochzeit gestellt werden. Somit werden Katie und Lee voraussichtlich auch über Weihnachten 2026 hinaus rechtlich miteinander verheiratet bleiben. Auf Instagram hat der Realitystar die gemeinsame Vergangenheit dagegen offenbar bereits hinter sich gelassen.

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Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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Getty Images Bei den National Television Awards 2026 in London