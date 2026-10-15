Keine Influencerin: Anna Heiser möchte "normale Arbeit"

Anna Heiser (36) wagt einen beruflichen Neuanfang. Der Realitystar, der bislang vor allem als Influencerin ihr Geld verdiente, möchte künftig einer ganz gewöhnlichen Tätigkeit nachgehen. Ihren Entschluss verkündete sie nun in einem Reel auf Instagram, in dem sie das Thema gegenüber ihrem Ehemann Gerald Heiser (41) anspricht: "Schatz, ich möchte wieder normal arbeiten gehen." Möglich macht diesen Schritt offenbar der Umzug der Familie von Namibia nach Polen. Auf der Farm habe sie beruflich kaum andere Optionen gehabt, am neuen Wohnort stünden ihr nach eigener Aussage dagegen wieder zahlreiche Türen offen. Welchen Job sie am Ende tatsächlich ergreift, steht allerdings noch in den Sternen. Zunächst will Anna in Ruhe herausfinden, welche Richtung zu ihr und ihrem heutigen Leben passt – Bewerbungsmappe statt Ringlicht, sozusagen.

Neu ist der Gedanke an einen Rückzug aus der Öffentlichkeit für Anna nicht. Bereits vor rund zwei Jahren habe sie angekündigt, spätestens mit dem Beginn des Schulalltags einen anderen Weg einschlagen zu wollen. Für ihre Karriere in den sozialen Medien zeigt sie sich dennoch dankbar – durch Instagram habe sie Geld verdienen, viel erleben und zahlreiche Menschen kennenlernen können. Ihr Berufsleben soll in Zukunft aber nicht mehr von Likes, Reichweite und Algorithmen bestimmt werden. Auf ein konkretes Ziel legt sich Anna bei ihrer Neuorientierung bewusst noch nicht fest. Erst einmal möchte sie ihre Stärken, Wünsche und Vorstellungen für die eigene Zukunft und die ihrer Familie ergründen. Dass ihr der Neuanfang Respekt einflößt, verschweigt sie bei Instagram nicht: "Aber wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich mich immer fragen: 'Was wäre, wenn?'"

In die Welt der sozialen Medien war Anna einst eher ungeplant hineingeraten. Während des Lebens auf der Farm in Namibia sei sie bei Instagram "reingerutscht", wie sie selbst beschreibt. Nach und nach entwickelte sich ihr Account zu einer wichtigen Einnahmequelle für die Familie. Ihrer Präsenz auf der Plattform sei es nach eigenen Angaben zu verdanken, dass sie und Gerald ihren gemeinsamen Traum in Namibia noch etwas länger leben konnten. Mit dem Schritt nach Polen beginnt für die beiden nun nicht nur privat, sondern auch beruflich ein neuer Lebensabschnitt. Ihre Neuorientierung verknüpft die Ehefrau von Gerald dabei ausdrücklich mit der Frage, wie sie sich die gemeinsame Zukunft als Familie überhaupt vorstellt. Ein Posting weniger, ein Fragezeichen mehr – und ganz offensichtlich jede Menge Vorfreude auf das, was da kommen mag.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern