Russell Brand vor Gericht: Anklage nennt ihn "skrupellos"

Im Prozess gegen Russell Brand (51) am Southwark Crown Court in London hat der erste Zeuge ausgesagt. Bereits am Mittwoch war die Jury über sämtliche Vorwürfe gegen den Schauspieler informiert worden. Die Anklage bezeichnete sein Verhalten dabei als "skrupellos". Vor Gericht berichtete ein ehemaliger Mitbewohner des Comedians, was Brand ihm nach einem mutmaßlichen Vorfall im Jahr 1999 erzählt haben soll. "Er hat gesagt, die Situation sei etwas hitzig geworden und ein wenig außer Kontrolle geraten, und er glaube, er sei vielleicht etwas zu weit gegangen", gab der Zeuge laut BBC zu Protokoll und ergänzte: "Das waren seine Worte: 'Ich glaube, ich bin vielleicht etwas zu weit gegangen.'" Damit stand zum Auftakt der Zeugenaussagen vor allem im Mittelpunkt, was Russell kurz nach dem mutmaßlichen Geschehen selbst gesagt haben soll.

Auch sonst wählte die Staatsanwaltschaft deutliche Worte. "Sein Verlangen, sein starkes Verlangen nach irgendeiner Form von sexuellem Kontakt, war wahllos und unersättlich", hieß es laut BBC über den Angeklagten. Russell muss sich wegen Vergewaltigung in drei Fällen, sexueller Übergriffe in drei Fällen sowie eines unsittlichen Übergriffs verantworten. Die Vorwürfe stammen von sechs Frauen, die sich laut Anklage weder kennen noch jemals getroffen haben und ihre Anschuldigungen unabhängig voneinander erhoben hätten. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen 1999 und 2009 ereignet haben. Der Comedian weist sämtliche Vorwürfe zurück und plädierte auf nicht schuldig. Für die juristische Aufarbeitung ist entsprechend viel Zeit eingeplant: Die BBC berichtet von einer voraussichtlichen Prozessdauer von ungefähr sechs Wochen. Andere britische Medien halten sogar ein Verfahren von bis zu zehn Wochen für möglich.

Zum Auftakt des Prozesses war Russell nicht allein vor dem Londoner Gericht erschienen: An seiner Seite befand sich seine Ehefrau Laura Gallacher (39). Damit begleitet sie ihn durch ein Verfahren, in dem Anschuldigungen aus einem Zeitraum von rund zehn Jahren juristisch aufgearbeitet werden sollen. Trotz der schweren Vorwürfe zeigte sich der Schauspieler vor Beginn der Verhandlung gelassen. Zugleich räumte er aber ein, dass ihn der bevorstehende Prozess durchaus beschäftige und er besorgt sei. In den kommenden Wochen werden weitere Zeugen vor der Jury aussagen.

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Getty Images Russell Brand kommt zum Southwark Crown Court in London an

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Imago Russell Brand vor seinem Gerichtstermin in London, Februar 2026

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