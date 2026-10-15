Stefon Diggs weist Vorwurf der Körperverletzung zurück

Stefon Diggs (32) sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Der NFL-Star soll einen gewaltsamen Angriff auf seinen ehemaligen Dienstleister Nigel King in Auftrag gegeben haben. In neuen Gerichtsunterlagen, die unter anderem People vorliegen, weist der Footballspieler die Anschuldigungen entschieden zurück. Nigel habe keinerlei Beweise dafür vorgelegt, dass Stefon jemanden mit der Attacke beauftragt habe, heißt es darin. Der frühere Mitarbeiter hatte den Sportler unter anderem wegen Verleumdung verklagt. Er behauptet, am 4. Dezember 2025 im Tootsie's Cabaret in Florida von mehreren Männern aus Stefons Umfeld angegriffen worden zu sein. Hintergrund des mutmaßlichen Übergriffs soll ein verschwundener Ferrari gewesen sein. Nigel zufolge habe der Footballstar ihn für den Verlust des Luxuswagens verantwortlich gemacht und daraufhin den Angriff angeordnet. Neben Stefon richtet sich die Klage auch gegen dessen Bruder Darez Diggs und weitere Personen.

Nigel arbeitete nach eigenen Angaben als Concierge für wohlhabende Kunden und kümmerte sich für Stefon unter anderem um Reisebuchungen und organisatorische Angelegenheiten. Im Juli 2024 soll er außerdem den Transport eines Ferraris von Miami nach New York organisiert haben. Das Fahrzeug sei anschließend von unbekannten Dritten gestohlen worden. Nigel wirft dem NFL-Profi vor, ihn danach öffentlich für den Diebstahl verantwortlich gemacht und entsprechende Behauptungen auch gegenüber anderen Personen verbreitet zu haben. Dabei sei er selbst nie angeklagt oder offiziell als Verdächtiger geführt worden. Stefon bestreitet sowohl die angebliche Anstiftung zu dem Angriff als auch die verleumderischen Aussagen über seinen ehemaligen Mitarbeiter. In den neuen Gerichtsunterlagen beantragt der Sportler deshalb, mehrere Teile der Klage abzuweisen. Darüber hinaus fordert er, dass Nigel einen Teil seiner bislang angefallenen Anwaltskosten übernimmt.

Für Stefon ist es derzeit nicht die einzige juristische Auseinandersetzung. Auch mit seinem früheren Freund Christopher Griffith befindet sich der Footballspieler in einem Rechtsstreit. Christopher wirft ihm vor, ihn im Jahr 2023 sexuell angegriffen zu haben. Der NFL-Star bestreitet die Anschuldigungen und behauptet seinerseits, sein ehemaliger Freund habe die Geschichte erfunden, nachdem er bei einem versuchten Diebstahl erwischt worden sei. Christopher weist diesen Vorwurf wiederum zurück. Zuletzt versuchte Stefon auf juristischem Weg zu verhindern, dass sein früherer Freund die bestehende Klage erweitert und zusätzliche Beweismittel sowie einen Verleumdungsvorwurf einbringt. Dabei unterstellte er Christopher, den öffentlich geführten Rechtsstreit für zusätzliche Aufmerksamkeit nutzen zu wollen. Beide Verfahren sind damit weiterhin von gegenseitigen Anschuldigungen geprägt.

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Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

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Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025

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Getty Images Stefon Diggs beim Training der New England Patriots vor dem Super Bowl LX in Stanford, Februar 2026