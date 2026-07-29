Stefon Diggs Kläger muss im Prozess intime DMs offenlegen

In einem laufenden Rechtsstreit zwischen NFL-Star Stefon Diggs (32) und seinem Beschuldiger Christopher Griffith hat ein Richter nun eine wichtige Entscheidung getroffen: Christopher muss innerhalb von 14 Tagen seinen gesamten Instagram-Direktnachrichtenverlauf mit dem Footballspieler offenlegen. Das berichtet TMZ unter Berufung auf neu eingereichte Gerichtsdokumente. Darüber hinaus hat der Richter angeordnet, dass Christopher alle Unterlagen im Zusammenhang mit seiner Reise nach Maryland am Wochenende des 20. bis 23. Mai 2023 herausrücken muss – genau der Zeitraum, in dem der angebliche Übergriff stattgefunden haben soll.

Konkret umfasst die Anordnung Flugbuchungen, Gepäckbelege, Hotelreservierungen und Quittungen von Fahrdiensten wie Uber oder Lyft. Zudem muss Christopher alle Textnachrichten zwischen ihm und Stefon sowie sämtliche Gespräche, die er über den Sportler geführt hat, an dessen Anwaltsteam übergeben. Einen Antrag von Stefon auf Verhängung von Sanktionen lehnte der Richter hingegen ab.

Der Hintergrund des Streits: Stefon verklagte Christopher wegen angeblicher Verleumdung, nachdem dieser öffentlich behauptet hatte, von dem NFL-Profi sexuell missbraucht worden zu sein. Stefon zufolge habe das seinen Ruf ernsthaft beschädigt. Christopher reagierte mit einer Gegenklage. In Gerichtsdokumenten, über die TMZ berichtete, schilderte er, er sei unter Drogen gesetzt und von Stefon sexuell belästigt worden. Außerdem behauptete er, dass Stefons Bruder und weitere Personen ihn eine Woche nach dem angeblichen Vorfall zusammengeschlagen hätten, um ihn zum Schweigen zu bringen. Der Fall ist weiterhin anhängig.

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Getty Images Stefon Diggs, NFL-Spieler

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Getty Images Stefon Diggs beim Training der New England Patriots vor dem Super Bowl LX in Stanford, Februar 2026

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Getty Images Stefon Diggs, Met Gala 2025