Angst vor Williams Thronbesteigung bei Beatrice und Eugenie

Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36) sollen der Zukunft der Monarchie mit gemischten Gefühlen entgegenblicken. Laut einem Bericht von Woman's Day fürchten die Schwestern, dass ihr Cousin Prinz William (44) als künftiger König einen deutlich strengeren Kurs einschlagen und die beiden noch weiter an den Rand der Königsfamilie drängen könnte. Konkret gehe es um die Sorge, von bedeutenden Terminen und familiären Zusammenkünften ausgeschlossen zu werden – etwa vom Pferderennen Royal Ascot oder dem traditionellen Weihnachtsfest in Sandringham mit der gesamten Royal Family. Im schlimmsten Fall drohe ihnen dem Bericht nach sogar der Verlust ihrer royalen Wohnsitze. Ausgelöst worden seien diese Ängste durch die Entwicklung um ihre Eltern Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (67). Die beiden haben daraufhin ihre Titel und ihren Wohnsitz, ein Anwesen der Crown Estate in Windsor, verloren. Seitdem haben sich auch die Prinzessinnen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Statt in dieser Lage enger zusammenzurücken, sollen die beiden Schwestern inzwischen getrennte Wege gehen. Berichten zufolge ringt jede für sich darum, ihren Platz innerhalb der Monarchie zu sichern – das einst sehr enge Verhältnis sei durch den anhaltenden Skandal um ihre Eltern belastet. "Man sollte meinen, sie würden sich in dieser Situation zusammentun und einander helfen, doch diesen Weg schlagen sie nicht ein. Jede kämpft für sich selbst", zitiert Woman's Day eine nicht näher genannte Quelle. William gilt dem Bericht zufolge als äußerst pflichtbewusst und wenig empfänglich für familiäre Dramen. Sein distanziertes Verhältnis zu seinem eigenen Bruder Prinz Harry (42) und seine mutmaßliche Unterstützung des konsequenten Vorgehens von König Charles (77) gegen Ex-Prinz Andrew werden als Hinweise darauf gewertet, wie strikt er die Monarchie eines Tages führen könnte. Beatrice und Eugenie haben zwar eigene berufliche Laufbahnen aufgebaut, profitieren gesellschaftlich aber weiterhin von ihrer Verbindung zum Königshaus. Ihr Vater Andrew weist Vorwürfe eines Fehlverhaltens im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weiterhin entschieden zurück, während Sarah eine Verbindung zugab und um Entschuldigung gebeten hat.

Innerhalb der Königsfamilie galt Eugenie lange als eine der engsten Vertrauten von Harry und Herzogin Meghan (45). Nach deren Umzug in die USA besuchte sie das Paar sogar in Kalifornien und hielt den Kontakt aufrecht, während andere Familienmitglieder auf Abstand gingen. Zuletzt soll sich das jedoch geändert haben: Eugenie ging Berichten zufolge deutlich auf Distanz zu den Sussexes und stärkte stattdessen ihrem Cousin William den Rücken. Auch Beatrice pflegte Berichten zufolge keinen Kontakt mehr zu ihrem Cousin Harry und seiner Frau. Diese Entwicklung ließ die Schwestern zunächst wie Verbündete mit einer ähnlichen Ausrichtung erscheinen: Beide hätten sich von Harry und Meghan abgegrenzt und damit Williams Position gestärkt. Die aktuelle Darstellung von Woman's Day zeichnet nun ein anderes Bild. Demnach verfolgen Beatrice und Eugenie zwar gegenüber den Sussexes einen vergleichbaren Kurs, kämpfen innerhalb der Monarchie aber getrennt um ihren jeweiligen Status und die Nähe zum künftigen König.

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Getty Images / Temilade Adelaja - WPA Pool, IMAGO / Capital Pictures / Nils Jorgensen Collage: Prinz William, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie

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Imago Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice treffen zur Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips ein

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Imago Prinz Harry mit Eugenie und Beatrice

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