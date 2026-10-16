Bert Wollersheim widerspricht Bericht über Ginger-Scheidung

Von einem Rosenkrieg will Bert Wollersheim (75) nichts wissen: Nachdem zuletzt Berichte über einen angeblichen Scheidungsstreit mit seiner Noch-Ehefrau Ginger Costello (40) die Runde machten, stellt der Realitystar die Situation nun klar. Bei der Premiere von Der Promihof erklärte der Unternehmer im Interview mit Promiflash, dass zwischen ihm und Ginger keineswegs schlechte Stimmung herrsche. Obwohl die beiden schon länger getrennt sind und ihre Ehe bislang nicht offiziell beendet haben, gebe es keinerlei Streitigkeiten. Im Gegenteil: Bert betont, dass er und Ginger nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. "Wir sind Best Buddys und wir haben diesbezüglich oder überhaupt keine, keine, keine Missstimmung", stellte er gegenüber Promiflash klar. Auch die Scheidung sei seiner Ansicht nach jederzeit möglich, sobald beide den entsprechenden Schritt tatsächlich gehen wollten.

Dass finanzielle Schwierigkeiten hinter der ausstehenden Scheidung stecken könnten, weist Bert ebenfalls entschieden zurück. Weil er und Ginger bereits seit längerer Zeit getrennt leben, würde das Verfahren seiner Einschätzung nach selbst im ungünstigsten Fall nur etwa 300 Euro kosten. Der eigentliche Auslöser für die Gerüchte sei vielmehr eine beiläufige Bemerkung gewesen, die offenbar anders aufgefasst wurde als von ihm beabsichtigt. Ginger habe ihm eines Tages mitgeteilt, dass sie nun die Scheidung einreichen wolle. Daraufhin habe er lediglich geantwortet: "Wenn du das bezahlst, kannst du machen, ich hab keine Eile." Dass daraus schließlich Berichte über einen handfesten Konflikt entstanden, kann Bert nicht nachvollziehen. "Da siehst du mal, was aus einem Satz gemacht wird. Ja, aber sonst gibt's ja auch keine Headline", kommentierte er die Schlagzeilen im Gespräch mit Promiflash.

Bert und Ginger hatten ihre Trennung bereits Anfang 2025 öffentlich bekannt gegeben. Obwohl ihre Beziehung seitdem beendet ist, sind die beiden auf dem Papier weiterhin verheiratet. Zuletzt hatte Ginger gegenüber Bild allerdings eine andere Darstellung der Situation geliefert. Demnach soll ihr Noch-Ehemann die Scheidung verzögern, indem er sich weigere, die notwendigen Unterlagen zu unterschreiben. Bert widerspricht diesen Vorwürfen nun und macht deutlich, dass er einer offiziellen Scheidung grundsätzlich nicht im Weg stehe. Auch von einem Streit um Geld oder Formalitäten könne seiner Meinung nach keine Rede sein. Stattdessen betont er erneut, dass zwischen ihm und Ginger weiterhin alles harmonisch verlaufe. Die beiden hatten sich 2018 das Jawort gegeben und waren während ihrer Ehe immer wieder gemeinsam in verschiedenen Reality-TV-Formaten zu sehen.

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IMAGO / Berlinfoto Bert Wollersheim und Ginger Costello, Oktober 2025

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ActionPress / Gulotta,Francesco Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2019

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ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020