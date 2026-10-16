Britney Spears versteckt ihr Gesicht beim Lunch in New York

Britney Spears (44) hat bei einem Restaurantbesuch in New York für Aufsehen gesorgt! Die Sängerin gönnte sich ein Mittagessen im Lokal RinTinTin, schien dabei allerdings möglichst unerkannt bleiben zu wollen. Während ihres Aufenthalts hielt sich die Pop-Ikone immer wieder einen Schal vor das Gesicht, um sich vor neugierigen Blicken zu schützen. Auf Fotos des Ausflugs ist Britney nahezu vollständig hinter dem Tuch verborgen – lediglich ein kleiner Teil ihrer Augenpartie bleibt sichtbar. Begleitet wurde die Musikerin von mehreren Bodyguards, die gemeinsam mit ihr das Restaurant betraten und sie anschließend wieder zu ihrem wartenden Wagen begleiteten. Insgesamt verbrachte die US-Amerikanerin etwas mehr als eine Stunde in dem Lokal. Warum sie sich bei ihrem Ausflug derart abschirmte, ist nicht bekannt.

Während ihres Mittagessens soll es sich Britney im Restaurant durchaus gutgehen lassen haben. Augenzeugen zufolge trank die Sängerin drei Gläser Rotwein. Offenbar bestellte sie außerdem etwas zum Mitnehmen, denn beim Verlassen des Lokals trugen ihre Sicherheitsleute eine braune Papiertüte zum Auto. Auf der Rückbank ihres Wagens angekommen, rauchte die zweifache Mutter zunächst Zigaretten, bevor sie während der anschließenden Fahrt ihr Smartphone hervorholte. Damit nahm sie offenbar ein Video auf und konzentrierte sich ganz auf die Aufnahme. Was genau sie filmte, war allerdings nicht zu erkennen. Ebenso unklar bleibt, ob Britney das Material später auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichen wollte. Während des gesamten Ausflugs blieb die Sängerin von ihrem Sicherheitspersonal umgeben, das sie auch auf dem Weg zurück zum Fahrzeug begleitete.

Seit ihrem internationalen Durchbruch Ende der 1990er-Jahre mit Hits wie "...Baby One More Time" gehört Britney zu den bekanntesten Popstars der Welt. Auch abseits der Bühne steht die Musikerin seit Jahrzehnten im Fokus der Öffentlichkeit und wird regelmäßig von Paparazzi bei privaten Unternehmungen fotografiert. Ob beim Einkaufen, bei Restaurantbesuchen oder unterwegs im Auto – die zweifache Mutter zieht immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Inzwischen gewährt Britney ihren Fans vor allem über ihre eigenen Social-Media-Kanäle Einblicke in ihren Alltag. Dort veröffentlicht sie regelmäßig Fotos und Videos, während öffentliche Auftritte der Sängerin seltener geworden sind. Zu den jüngsten Aufnahmen ihres ungewöhnlichen Restaurantbesuchs in New York hat sich die Pop-Ikone bislang nicht geäußert.

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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Instagram / britneyspears Britney Spears in einem Insta-Reel im Oktober 2025