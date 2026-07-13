Wildes Video: Britney Spears beschreibt "andere Welten"

Mit einem rätselhaften Instagram-Video hat Britney Spears (44) ihre Fans mal wieder in Staunen versetzt. Die Sängerin teilte einen Clip, in dem sie in einem dunklen Minirock, einem weißen Peplum-Top und schwarzen Boots verschiedene Posen vor der Kamera einnimmt. Dazu verfasste sie eine lange, nachdenkliche Bildunterschrift, in der sie ihre Follower fragte, ob sie an Mythologie glauben – "Vampire, Geister, Meerjungfrauen, die Dinge, über die man nicht reden soll". Außerdem philosophierte sie über "andere Welten" und die Mysterien der Tiefsee: "Der Ozean ist das Geheimnisvollste", schrieb Britney. "Sehr wenige Menschen können in die tiefsten Tiefen vordringen, so vieles wurde noch nie gesehen."

Die Inspiration für ihr Outfit kam laut Britney ausgerechnet aus einem Buch, das – ähnlich wie "The Curious Case of Benjamin Button" – das Thema Rückwärtsaltern behandelt. "Die Schreibweise ist etwas langsam, aber ich möchte sehen, wohin es führt", schrieb sie. Nach dem sechsten Kapitel habe sie sich plötzlich dazu veranlasst gefühlt, genau diese Kleidung anzuziehen. "Es war extrem seltsam, weil ich plötzlich sechs oder sieben Jahre alt aussah, aber am nächsten Tag bin ich wieder 40", erklärte sie. Das neue Video erschien nur wenige Tage, nachdem Britney am 10. Juli dabei fotografiert worden war, wie sie ihren Oberkörper gefährlich aus dem Schiebedach ihres Mercedes-SUVs auf dem Freeway 101 in Los Angeles herausstreckte. Behörden sollen ihr daraufhin unmissverständlich klargemacht haben, dass sich ein solches Verhalten nicht wiederholen darf.

Für Britney war das kein gewöhnlicher Sommer. Bereits im März war die Sängerin wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Im April begab sie sich in eine Reha-Einrichtung, und Anfang Mai wurde ihr Fall beigelegt: Sie bekannte sich schuldig zu einer abgeminderten Anklage, woraufhin die ursprüngliche DUI-Anklage fallen gelassen wurde. Seitdem steht Britney unter Bewährung und nimmt an einem Alkohol-Aufklärungsprogramm sowie an Therapiesitzungen teil.

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Getty Images Britney Spears kündigt ihre Residency "Britney: Domination" im Park MGM in Las Vegas an

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Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles